بريطانيا تعين كريستيان تيرنر سفيرا في واشنطن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أكدت المملكة المتحدة اليوم الخميس، تعيين الدكتور كريستيان تيرنر، الحائز على وسام القديس ميخائيل والقديس جورج، سفيراً جديداً لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وأصدر الملك تشارلز الثالث قرارا بتعيين السفير الجديد بعد موافقة رئيس الوزراء على توصية وزير الخارجية. وسنطلب الآن موافقة الولايات المتحدة على هذا التعيين.

ويخلف تيرنر في هذا المنصب اللورد بيتر ماندلسون الذي كان أقيل من منضبه بعد الكشف عن مراسلات إلكترونية تُظهر دفاعه عن الملياردير الأميركي المُدان جيفري إبستين، المتورط في قضايا استغلال جنسي للأطفال.

ترحيب ستارمر

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: يسعدني تعيين كريستيان تيرنر سفيراً لبريطانيا لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وقال: تربط المملكة المتحدة والولايات المتحدة علاقة مميزة للغاية، وستدعم خبرة كريستيان الواسعة كدبلوماسي متميز هذه العلاقة الوثيقة الفريدة وتضمن استمرار ازدهارها.

وأضاف: أهنئه بحرارة بمناسبة توليه مهامه لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والأمنية المتينة، وتحقيق مصالح الشعب البريطاني.

وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر من جهتها: يتمتع كريستيان تيرنر بخبرة دبلوماسية استثنائية وفهم عميق يؤهله لهذا الدور الحيوي. وستكون قيادته في تعزيز الشراكات حول العالم ذات قيمة بالغة، بينما نعمل معًا على دعم العلاقة الخاصة والمهمة التي تربط المملكة المتحدة بالولايات المتحدة. وأتطلع إلى العمل معه عن كثب لتعزيز قيمنا ومصالحنا المشتركة.

ومن جهته، قال السفير المعين كريستيان تيرنر: يشرفني أن أُرشح لمنصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة. تربط بلدينا شراكة تاريخية راسخة في القيم المشتركة والأمن المشترك والروابط الاقتصادية المتينة. وفي هذا الوقت المحوري للعلاقات عبر الأطلسية، أتطلع إلى العمل مع إدارة الرئيس ترامب، وقادة الكونغرس وقطاع الأعمال والمجتمع، لتعزيز هذه العلاقة في السنوات المقبلة.

نبذة عن حياة تيرنر

عُيّن الدكتور كريستيان تيرنر سفيرًا ومندوبًا دائمًا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ولكنه لم يتسلم مهامه بعد. قبل تعيينه، وشغل منصب المدير السياسي في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية من يناير 2023 إلى سبتمبر 2025.

كما شغل منصب المفوض السامي البريطاني لدى باكستان من ديسمبر 2019 إلى يناير 2023. وقبل ذلك، كان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدولية ونائب مستشار الأمن القومي من 2017 إلى 2019.

وسبق له أن شغل منصب المدير العام للشؤون السياسية (بالنيابة) والمدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث قاد تنظيم المملكة المتحدة لمؤتمر لندن بشأن سوريا في فبراير 2016. ومن 2012 إلى 2015، شغل منصب المفوض السامي البريطاني لدى كينيا؛ ومن 2009 إلى 2012، شغل منصب مدير وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبين عامي 1997 و 2008 شغل كريستيان مناصب مختلفة في وزارة الخارجية ومكتب مجلس الوزراء و10 داونينغ ستريت، بما في ذلك منصب السكرتير الخاص لرئيس الوزراء، في وحدة استراتيجية رئيس الوزراء، وسكرتير اللجان الاقتصادية والداخلية لمجلس الوزراء، والسكرتير الأول في السفارة البريطانية في واشنطن من عام 2002 إلى عام 2006.