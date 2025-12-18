حمدان بن محمد يبارك للمغرب الفوز بكأس العرب لكرة القدم

ابوظبي - سيف اليزيد - بارك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، للمملكة المغربية فوزها بكأس العرب فيفا قطر 2025 لكرة القدم.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «مبروك لأسود الأطلس … مبروك للمغرب هذا التتويج المستحق بكأس العرب، وشكراً للأردن على هذا الأداء المشرّف … شكراً قطر على تنظيم أكثر من رائع».

