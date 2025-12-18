شكرا لبحثكم عن خبر خريجو هندسة عدن يحوّلون سيارة بنزين إلى كهربائية ذكية بالكامل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سليم المعمري- تصوير أيمن فؤاد:في إنجاز هندسي نوعي يعكس مستوى الإبداع والكفاءة لدى الكوادر الشابة، نجح خريجو قسمي الميكاترونكس والهندسة الصناعية بكلية الهندسة – جامعة عدن في تحويل سيارة تقليدية تعمل بالبنزين إلى سيارة كهربائية صديقة للبيئة بنسبة 100%، مزودة بنظام شحن ذكي متطور، في تجربة تُعد نموذجًا رائدًا للنقل المستدام والابتكار المحلي.

ويُجسد المشروع رؤية علمية متقدمة، حيث لم يقتصر على استبدال محرك الاحتراق الداخلي بمحرك كهربائي فحسب، بل شمل إعادة هندسة متكاملة لمنظومة السيارة، بما يواكب أحدث التوجهات العالمية في مجال الطاقة النظيفة.

واعتمد الفريق المنفذ على تصميم وتنفيذ نظام طاقة نظيف، جرى خلاله استبدال خزان الوقود والمحرك الميكانيكي بحزمة بطاريات متطورة ومحرك كهربائي عالي الكفاءة، ما أدى إلى إلغاء الانبعاثات الكربونية بالكامل.

وتضمن المشروع نظام شحن ذكي (Smart Charging) يعتمد على وحدة تحكم رقمية لإدارة عملية الشحن بكفاءة، بما يساهم في إطالة عمر البطاريات وتحسين استهلاك الطاقة.

وتم كذلك دمج واجهة تحكم ذكية مدعومة بأنظمة استشعار، تتيح مراقبة أداء السيارة وتزويد السائق ببيانات فورية حول حالة الشحن والمدى المتبقي.

وأوضح الفريق أن تنفيذ المشروع تطلب التعامل مع تحديات تقنية معقدة، أبرزها تحقيق التوازن بين الأنظمة الميكانيكية والبرمجيات الإلكترونية، وضمان التوزيع الأمثل لوزن البطاريات للحفاظ على اتزان المركبة، إضافة إلى تصميم دوائر كهربائية قادرة على تحمل الأحمال العالية، وهو ما يعكس قدرة الطلاب على الدمج بين التخصصات الهندسية المختلفة بكفاءة عالية.

ويأتي هذا الابتكار انسجامًا مع الجهود العالمية الرامية إلى التحول نحو النقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، حيث يسعى الخريجون من خلال مشروعهم إلى إثبات إمكانية إعادة تأهيل السيارات القديمة وتحويلها إلى مركبات حديثة، أقل كلفة في التشغيل والصيانة، وأكثر حفاظًا على البيئة.

وأكد الفريق أن هذا الإنجاز يتجاوز كونه مشروع تخرج، ليشكل رسالة واضحة بأن الشباب قادرون على ابتكار حلول تكنولوجية عملية تسهم في مواجهة تحديات التغير المناخي ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر قدمًا.

الجدير بالذكر أن فريق الخريجين هما :

محمد علي محمد جبران

حمود أنور سعيد عوض

علي محسن محمد عبيد

أصيل وجيه أحمد حسين

مطر حسن محمد فضل

عوض نبيل عوض محمد

وتحت إشراف:أ. مشارك د. فواز أحمد غالب نعمان رئيس قسم الميكاترونكس والهندسة الصناعية – كلية الهندسة، جامعة عدن.