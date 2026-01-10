عاجل: "نسور نيجيريا" يطلبون الرقص مع "أسود المغرب"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مراكش: حجز المنتخب النيجيري مقعده في المربع الذهبي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بعد تحقيقه فوزا مستحقا على نظيره الجزائري بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت ضمن دور الثمانية.

وسجل فيكتور أوسيمين هدف تقدم نيجيريا في الدقيقة 47، ثم أضاف أكور آدامز الهدف الثاني بعد 10 دقائق، ليحسم المنتخب النيجيري تأهله على حساب الجزائر.

ونجح منتخب نيجيريا في تحقيق فوز ثأري على ملعب مراكش بالمغرب، بعدما كان منتخب الجزائر قد تغلب عليه 2-1 في نصف نهائي البطولة الإفريقية نسخة 2019 والتي أقيمت في مصر وفاز بلقبها لاحقا المنتخب الجزائري.

كما وضع منتخب نيجيريا حدا لهزائمه ضد الجزائر، بعدما خسر في آخر 4 مباريات جمعتهما بكل المناسبات.

وسيلاقي منتخب نيجيريا في المربع الذهبي نظيره المغربي الذي كان قد فاز بنفس النتيجة على الكاميرون مساء أمس الجمعة، وتأهل لنصف النهائي.

وتتجه الأنظار صوب موقعة "نسور نيجيريا" و"أسود الأطلس" في نصف النهائي الناري، خاصة أن نيجيريا والمغرب من بين الأفضل والأقوى في البطولة الافريقية حتى الآن، كما أن حوافز ودوافع التأهل للدور النهائي سوف تجعل موقعة النسور والأسود واعدة بالندية والإثارة.