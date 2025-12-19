شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز وإس آند بي 500 يغلقان على ارتفاع لينهيان مسيرة خسائر امتدت لأربع جلسات والان مع بالتفاصيل

تراجعت أسعار الصويا في بورصة شيكاغو التجارية للسلع خلال تداولات اليوم الخميس بعد تقارير تحدثت عن أن الصين اشترت نصف الصويا التي اتفقت على شرائها من الولايات المتحدة وسط تكثيف الشراء من المخزون الاستراتيجي

وأفاد تقرير صادر عن بلومبرغ أعدّه هالي جو، وإيسيس ألميدا، ومايكل هيرتزر بأن الصين ضمنت شراء ما لا يقل عن 7 ملايين طن من فول الصويا الأميركي بعد عمليات شراء مكثفة خلال الأسبوعين الماضيين، متجاوزة بذلك المرحلة الوسطى من اتفاقية شراء 12 مليون طن التي أبرمتها مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لمصادر مطلعة على الصفقات.

وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم جاء بعد موجة شراء من شركة سينوجرين، الشركة الحكومية المسؤولة عن إدارة الاحتياطيات الاستراتيجية للقمح والحبوب في الصين. وقد سجلت الشركة حوالي مليوني طن من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفق المصادر نفسها، واستمر الشراء هذا الأسبوع مع شراء سبع شحنات على الأقل من الصويا، أو أكثر من 400 ألف طن.

وأضاف التقرير أن ظهور سينوجرين في السوق، إلى جانب الصفقات التي سجلتها الشركة الحكومية كوفكو، قد يسرّع وتيرة واردات الصين من الصويا. كما تأتي هذه المشتريات في وقت كانت فيه الصين تطرح كميات كبيرة من فول الصويا من الاحتياطيات الحكومية لتوفير مساحة للشحنات الجديدة.

وأوضح التقرير أن وتيرة الشراء لم تكن واضحة تمامًا، حيث أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأميركية بيع أقل من 4 ملايين طن للصين رسميًا، لكن التقديرات العامة تشير إلى أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك. كما أن إغلاق الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي أدى إلى تأخير نشر بيانات المبيعات الأسبوعية للصادرات، ما جعل بعض عمليات الشراء الصينية غير معلنة. وتشير بيانات وزارة الزراعة الأميركية إلى أن المصدرين الأميركيين باعوا نحو 3 ملايين طن من الصويا إلى وجهات مجهولة حتى 20 نوفمبر، وهو ما قد تتحول وجهتها للصين عند الشحن.

وفي النهاية، يتوقع البائعون الأميركيون والمشترون الصينيون تحقيق الهدف المتفق عليه، لكن عدم وضوح توقيت شحن الإمدادات — إلى جانب توقع محصول برازيلي قياسي في الأشهر القادمة — يعني أن الأسعار لا تزال تحت ضغط.

موعد شراء الصويا الصينية يمتد حتى نهاية موسم النمو

أفاد تقرير آخر من CNBC أعدّه دان مانجان وغاريت داونز أن ممثل التجارة الأميركية جيميسون جرير قال أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء إن الموعد النهائي لشراء الصين 12 مليون طن من فول الصويا الأميركي ليس نهاية ديسمبر كما ذكرت البيت الأبيض، بل نهاية موسم النمو.

وأوضح جرير أن هناك تفاوتًا بين ما وصفه البيت الأبيض بالموعد النهائي والموعد الفعلي لإتمام المشتريات. ووفق وزارة الزراعة الأميركية، انتهى موسم النمو الأخير للفول الصويا في نوفمبر.

وأفاد مسؤول مطلع على الأمر لـCNBC أن الموعد النهائي لشراء الصين لم يتغير، مشيرًا إلى أن بيع فول الصويا يتم عادة بين سبتمبر ومارس من العام التالي، وأن المشتريات الصينية الحالية تتماشى مع هذا الإطار الزمني. وأضاف المسؤول:

«تشير ورقة الحقائق إلى أننا نتوقع أن تتم مشتريات الصين إلى حد كبير خلال الشهرين الأخيرين من هذا العام، حتى لو لم تُشحن الشحنات فعليًا إلا في وقت لاحق ضمن فترة بيع موسم النمو».

سينوجرين الصينية تبيع الصويا لتوفير مساحة للشحنات الأمريكية

وأفادت رويترز بأن شركة سينوجرين الحكومية باعت يوم الثلاثاء حوالي 323 ألف طن من فول الصويا المستورد، أي 62.9% من الكمية المعروضة، وأعلنت عن مزاد ثالث خلال الشهر تحضيرًا لواردات الولايات المتحدة.

وأوضحت رويترز أن المزادات تأتي مع تكثيف بكين شراء الشحنات الأميركية بعد التهدئة التجارية مع واشنطن في أواخر أكتوبر، رغم أن الصين تمتلك وفرة من الإمدادات بسبب وصول محصول قياسي من أمريكا الجنوبية وضعف الطلب. وأضافت أن سينوجرين أعلنت لاحقًا أنها ستطرح 550 ألف طن من فول الصويا المستورد من إنتاج 2022-2023 في مزاد يوم 19 ديسمبر، ويتوقع المتداولون أن تطرح سينوجرين حوالي 4 ملايين طن في دورة المزادات الأسبوعية الحالية.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.8% إلى 4.44 دولار للبوشل.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.6% إلى 10.52 دولار للبوشل.

القمح

وصعدت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 0.3% إلى 5.07 دولار للبوشل.