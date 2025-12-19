انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تنتخب برهم صالح لمنصب مفوض شؤون اللاجئين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم اختيار المفوض السامي الجديد بعد عملية تنافسية في نيويورك استقطبت مرشحين من مختلف البلدان، ومن المتوقع أن يتولى صالح منصبه في الأول من يناير 2026، وأن يتخذ من جنيف مقراً لعمله أيضاً.

ويخلف صالح، الإيطالي فيليبو جراندي، المسؤول المخضرم بالأمم المتحدة والذي يشغل المنصب منذ عام 2016.

يشار الى أن الأمم المتحدة أعلنت، قبل أيام، عن اختيار رئيس الجمهورية السابق برهم صالح مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين في العالم.