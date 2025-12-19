سعر اليورو مقابل الدولار يتقدم قليلاً بدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 19-12-2025

انخفض سعر سهم دريك آند سكل (DSI) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم، وقد جاء هذا الانخفاض بالرغم من بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يشير إلى سيطرة القوى البيعية بشكل كامل على حركة السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.302 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.276 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط