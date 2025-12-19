سعر النفط خام برنت يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 19-12-2025

تراجع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي خاصة وقد جاء ذلك بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، وما ضاعف من سيطرة البائعين هو بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج.