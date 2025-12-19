سعر الدولار مقابل الفرنك يستمر في تحركاته الجانبية – توقعات اليوم – 19-12-2025

شهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يزيد من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما استطاع الزوج تصريف تشبعه الشرائي بها، وهو ما أدى به لهذا التذبذب.