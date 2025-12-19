الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يشهد تداولات متذبذبة – توقعات اليوم – 19-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-19 02:29AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

هبط سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتجاوز مستوى الدعم المحوري 85,500$ في خطوة تؤكد كسر هذا الدعم المفصلي، ما يعكس تزايد الضغوط البيعية على السعر، خاصة في ظل تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، واستمرار هيمنة المسار السلبي على التداولات.

 

ويتعزز هذا السيناريو السلبي مع بقاء السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعيق أي محاولات للتعافي، بالتوازي مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد أن نجح السعر في تصريف جزء من تشبعه البيعي بها، الأمر الذي يفسح المجال أمام احتمالية تسجيل مزيد من الخسائر خلال الفترة القادمة.

