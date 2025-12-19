سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي تحت ضغط تركيبة فنية سلبية – توقعات اليوم – 19-12-2025

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليواصل الزوج محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.