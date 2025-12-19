سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 19-12-2025

استمر سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بالتحركات الجانبية على المستويات اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولات الزوج دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص أي محاولات التعافي للزوج على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، وفي ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير.