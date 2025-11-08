براتب خيالي ومزايا غير موجودة في السعودية.. سلطنة عمان تفتح أبوابها للعمالة الأجنبية وتطلق تأشيرة عمل جديدة تحقق أحلام كل من يحملها

الحصول على تأشيرة عمل في سلطنة عمان يعد بمثابة طوق نجاة وكرت ضمان لتحقيق الأحلام وتكوين ثروة مالية، كون الاقتصاد العماني من أقوى اقتصاديات الشرق الأوسط، والريال العماني أقوى من الدولار الأمريكي، لذلك فإن الحصول على فرصة عمل في عمان هو حلم الكثير من الشباب في الوطن العربي، وذلك لأن سلطنة عمان تفرض قيود مشددة على سوق العمل فيها وتحرص على استقطاب العمالة الماهرة، لكنها مؤخرًا بدأت بالانفتاح على العمالة الأجنبية بشكل تدريجي والسير على خطى جارتها المملكة العربية السعودية في فتح سوق العمل للعمالة الأجنبية، وقد بدأت السلطنة هذا الانفتاح من خلال إطلاق تأشيرة عمل جديدة بمزايا كثيرة سوف نستعرضها لكم في هذا المقال.

سلطنة عمان تفتح أبوابها للعمالة الأجنبية وتطلق تأشيرة عمل جديدة تحقق أحلام كل من يحملها

في بداية العام الجاري 2025، أعلنت سلطنة عمان بداية التغيير الجذري في سوق العمل، وأطلقت تأشيرة عمل جديدة هي الأولى في منطقة الخليج، كونها تعتمد على آلية جديدة وغير مسبوقة، حيث أنها مؤقتة ومدة صلاحيتها ستة أشهر فقط غير قابلة للتجديد، وتسمح لحاملها العمل في مشاريع قصيرة الأجل، وتهدف سلطنة عمان من اطلاقها إلى ضمان تلبية احتياجات العمل الفورية دون التزامات طويلة الأجل.

ورغم أن هذه التأشيرة مؤقتة وغير قابلة للتجديد، إلا أن حاملها يحصل على راتب شهري كبير، يفوق الرواتب التي يحصل عليها المقيمين العاملين في السعودية، ويمكن لحامل هذه التأشيرة أن يكون ثروة مالية كبيرة خلال فترة صلاحيتها المتمثلة بستة أشهر، ويؤمن مستقبلة ويعود إلى بلدة وهو يمتلك ثروة مالية تمكنه من فتح مشروعة الخاص.

الفئات التي تستهدفها التأشيرة الجديدة في سلطنة عمان

حددت الجهات المختصة في سلطنة عمان، مجموعة من الفئات التي تستهدفها تأشيرة العمل المؤقتة، أولهم المتخصصون الذين يتك استقدامهم من خلال هذه التأشيرة لإتمام مشاريع بنية تحتية أو نفط وغاز، أو تكنولوجيا محددة. والوافدين الذين يملكون مهارات عالية حيث يتم استقدامهم من خلال تأشيرة العمل المؤقتة للاستفادة من خبراتهم لفترة محددة والحصول منهم على استشارات قصيرة الأجل، كما تستهدف تأشيرة العمل المؤقتة العاملين في الوظائف الموسمية، مثل الزراعة والسياحة والصناعات الموسمية الأخرى، حيث يتم استقدامهم من خلال هذه التأشيرة للقيام بأدوار موسمية محدودة.

شروط الحصول على تأشيرة العمل المؤقتة في سلطنة عمان والمستندات المطلوبة

للحصول على تأشيرة العمل المؤقتة في سلطنة عمان، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، أولها أن لا يقل عمر العامل عن 21 عامًا، وأن صاحب العمل لديه ترخيص رسمي باستقدام العمالة، وأن يقدم جميع المستندات المطلوبة وهي: (استمارة إلكترونية معتمدة من صاحب العمل، وصورتان شخصيتان بمقاس 4×6 سم، ونسخة من جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتصريح العمل من وزارة القوى العاملة، وبطاقة الفحص الطبي لبعض الدول، معتمدة من وزارة الصحة. وموافقة الجهة المختصة لبعض المهن).

هل هناك تأشيرات عمل أخرى في سلطنة عمان؟

نعم، يوجد نوعان من تأشيرات العمل الأخرى في سلطنة عمان، وهي: (فيزا العمل في سلطنة عمان، وتأشيرة التعاقد للعمل في سلطنة عمان)، وتختلف كل تأشيرة عن الأخرى بناءً على الغرض من الدخول، وهي كالتالي:

1- فيزا العمل في سلطنة عمان:

تُمنح هذه التأشيرة بناءً على طلب صاحب العمل، وتحت مسؤوليته الكاملة، ومدتها سنتين من تاريخ إصدارها، وتسمح لحاملها الخروج والدخول المتكرر إلى سلطنة عمان خلال فترة صلاحيتها، ولاصدار هذه الفيزا هناك شروط على صاحب وشروط أخرى على العامل، أما صاحب العمل فيشترط أن يكون عمانيًا وكامل الأهلية، ولديه تصريح عمل صادر عن وزارة العمل، أما الشروط التي على العامل فأولها أن لا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا، وأن يكون جنس العامل متوافقًا مع تصريح العمل، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك تطابق بين المهنة وبين تصريح العمل وطلب التأشيرة.

كما يشترط وجود استمارة إلكترونية معتمدة من صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع، وتقديم جميع الوثائق المطلوبة وهي: (نسخة من جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، تقديم تصريح العمل الصادر من وزارة العمل، مع صورة منه، صورتان شخصيتان بمقاس 4×6 سم، بطاقة فحص طبي للعامل معتمدة من وزارة الصحة في بلدة)، وبعد تقديم الوثائق المطلوبة يجب تسديد الرسوم المطلوبة لإصدار التأشيرة، وهي 20 ريالًا عمانيًا.

ملاحظة: بعض المهن تحتاج إلى موافقة الجهات المختصة، مثل التدريس والطب والإعلام.

2- تأشيرة التعاقد للعمل في سلطنة عمان:

هذه التأشيرة يتم إصدارها بناءً على طلب صاحب العمل وتحت مسؤوليته، وهي مخصصة للأجانب الذين يحتاجون إلى إجراء اختبارات أولية تمهيدًا للتعاقد النهائي، ومدتها شهرين من تاريخ الدخول ويمكن تمديدها لمدة شهر إضافي، أما تكلفتها المالية فهي 20 ريالًا عمانيًا فقط.

وللحصول على تأشيرة التعاقد للعمل في سلطنة عمان، هناك مجموعة من الوثائق التي يجب تقديمها، وهي: (استمارة إلكترونية معتمدة من صاحب العمل، صورتان شخصيتان 4×6 سم، نسخة من جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، نسخة من نموذج توقيع المفوض بالتوقيع، بطاقة الانتساب للغرفة التجارية وسجل تجاري ساري المفعول، رسالة موافقة من الجهة الحكومية المختصة، سعر عقد عمل سلطنة عمان الخاص بالتعاقد).

عدد الأجانب العاملين في سلطنة عمان

ارتفع عدد الأجانب العاملين في سلطنة عمان في نهاية مايو 2024 إلى مليونًا و805 آلاف و217 عاملًا في مختلف القطاعات، مقارنة

بنسبة 1.1%، بمليون و802 ألف و529 عاملا بنهاية أبريل 2024، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتتصدر الجنسية البنجلاديشية الأيدي العاملة في سلطنة عمان بواقع 684.1 ألف عامل بنجلاديشي، تليها الجنسية الهندية بواقع 509 آلاف عامل هندي، في حين جاءت الجنسية الباكستانية في المرتبة الثالثة بواقع 289.4 ألف عامل باكستاني.

أكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل العماني عام 2025

تعد سلطنة عمان من أبرز الدول الخليجية التي تحرص على تنويع اقتصادها وتبني التطورات التكنولوجية، ويعد ذلك أحد أهداف مبادرة رؤية 2040 التي أطلقتها السلطنة، وقد شهد سوق العمل في سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة تحولًا ديناميكيًا في فرص العمل، وكانت الوظائف الأكثر طلباً في النصف الأول من العام الجاري 2025 مخالفة للتوقعات، حيث جاءت كالتالي:

- الوظيفة الأولى: محلل بيانات:

تعد وظيفة محلل بيانات من الوظائف الأكثر طلباً في سوق العمل في سلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، وخلال هذه الوظيفة يقوم محللو البيانات بتفسير مجموعات البيانات المعقدة لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات.

وتتركز وظيفة محلل بيانات على قطاع الصناعات بشكل كبير، مثل التمويل والرعاية الصحية والاتصالات، وتعتبر شركة الاتصالات العمانية (عمانتل)، بنك مسقط، البنك الوطني العماني (NBO)، من أفضل الأماكن التي تتوفر فيها وظيفة محلل بيانات.

وتجدر الإشارة إلى أن وظيفة محلل بيانات تتطلب بعض المهارات أبرزها تصور البيانات، وSQL، والتحليل الإحصائي، وبايثون، إكسيل، أما متوسط راتب وظيفة محلل بيانات في سلطنة عمان، فهو من 1,000 - 1,500 ريال عُماني شهرياً.

- الوظيفة الثانية: أخصائي الأمن السيبراني:

في ظل التطور الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، أصبحت وظيفة أخصائي الأمن السيبراني من أبرز الوظائف الأكثر طلبًا في سلطنة عمان، ويرتفع عليها الطلب في البنوك والحكومة والاتصالات، وغيرها من القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وأنظمة المعلومات، وأبرزها بنك عمان العربي، وزارة التكنولوجيا والاتصالات، الشركة العمانية لإدارة المطارات.

وتتطلب وظيفة أخصائي الأمن السيبراني، بعض المهارات، أبرزها أمان الشبكة وتقييم المخاطر والقرصنة الأخلاقية وتحليل البرامج الضارة وتقنيات التشفير، أما متوسط راتب وظيفة أخصائي الأمن السيبراني في سلطنة عُمان فيترواح من 1,200 - 2,000 ريال عُماني شهريًا.

- الوظيفة الثالثة: مهندس مدني:

شهدت سلطنة عمان نهضة تنموية خلال السنوات الأخيرة وأطلقت العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على وظيفة مهندس مدني، لتصبح من أبرز الوظائف المطلوبة في سوق العمل العماني خلال عام 2025.

ويرتفع الطلب على وظيفة مهندس مدني في الشركات الإنشائية وشركات المقاولات، وأبرزها شركة جالفار للهندسة والمقاولات، وشركة لارسن وتوبرو، وشركة المقاولون الموحدة (CCC)، ويبلغ متوسط راتب المهندس المدني في سلطنة عُمان من 800 إلى 1,500 ريال عُماني شهريًا.

- الوظيفة الرابعة: مطور برامج:

الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان شهد توسع كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى إرتفاع الطلب على مطوري البرامج لإنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول. ويزداد الطلب على وظيفة مطور برامج في قطاعات التمويل والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، والاتصالات والبنوك.

وتتطلب هذه الوظيفة مجموعة من المهارات، أبرزها لغات البرمجة (Python، Java، C ++)، الحوسبة السحابية، المنهجيات الرشيقة، حل المشكلات، التعاون الجماعي، ومتوسط راتب موظف مطور برامج في سلطنة عُمان يتراوح بين 900 - 1800 ريال عُماني شهريًا.