شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتراجع بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 19-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-19 02:36AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، بعدما نجح الزوج بتحركاته السابقة في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج بتصريف تشبعه الشرائي بها، ما يفسح المجال أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب، خاصة في حالة اختراقه لمقاوماته الحالية.