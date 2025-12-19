سعر النفط الخام تحت ضغط الاتجاه الهابط – توقعات اليوم – 19-12-2025

ارتفع سعر سهم شركة ريسبونس بلس القابضة (RPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، ويأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه داعم لهذا المسار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم الحالي 3.10 درهم، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 2.90 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط