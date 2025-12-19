الاقتصاد

سعر الفضة يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 19-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الفضة يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 19-12-2025 1/2
  • سعر الفضة يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 19-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 19-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-19 02:43AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك وسط تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لنلاحظ حالياً توارد الإشارات السلبية منها، ما يفسح المجال أمامه لتسجيل المزيد من الخسائر.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا