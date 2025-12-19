سعر الفضة يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 19-12-2025

انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك وسط تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لنلاحظ حالياً توارد الإشارات السلبية منها، ما يفسح المجال أمامه لتسجيل المزيد من الخسائر.