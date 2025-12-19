عاجل.. الملك يمنح الجنسية الأردنية للمغربي السلامي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الدوحة: قرر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، منح المدرب المغربي جمال السلامي الجنسية الأردنية، تكريماً للمسار المميز الذي بصم عليه رفقة المنتخب الأردني لكرة القدم، بعد قيادته منتخب "النشامى" إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الكرة الأردنية.

ويأتي هذا القرار الملكي عرفانا بما حققه السلامي، بعدما قاد المنتخب الأردني إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، المقررة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وهي المرة الأولى التي تشهد مشاركة الأردن في المونديال، إضافة إلى بلوغه نهائي كأس العرب فيفا 2025، في مشاركة وصفت بالتاريخية.

وأكد جمال السلامي الخبر خلال المؤتمر الصحافي عقب نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن، قائلاً:"لقد أخبرني ولي العهد أن والده، جلالة الملك عبد الله بن الحسين، طلب منه أن أحصل على الجنسية الأردنية، وسوف أواصل مشواري مع المنتخب الأردني".

وبهذا التكريم المعنوي، يكون المدرب المغربي قد دخل تاريخ الكرة الأردنية من أوسع أبوابه، بعدما نجح في بناء منتخب تنافسي، فرض نفسه بقوة على الساحة العربية، وبلغ نهائي كأس العرب، قبل أن يتعرض للهزيمة بصعوبة أمام المنتخب المغربي بنتيجة 3-2.

يذكر أن قرار منح السلامي الجنسية الأردنية يعكس حجم التقدير الرسمي والملكي والشعبي للعمل الذي قام به، ويؤكد في الوقت ذاته القيمة الكبيرة التي بات يحظى بها المدرب المغربي في المحافل العربية والدولية، كأحد الأسماء التدريبية القادرة على صناعة الإنجاز وقيادة المنتخبات نحو منصات التتويج.

من هو جمال السلامي؟

جمال السلامي مدرب كرة قدم مغربي ولاعب دولي سابق، يشغل حالياً منصب المدير الفني للمنتخب الأردني الأول.

تم تعيينه في منتصف عام 2024 خلفاً لمواطنه الحسين عموتة، لقيادة "النشامى" في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وقد حصل مؤخراً على الجنسية الأردنية تقديراً لإنجازاته مع المنتخب.

السيرة الذاتية والإنجازات

بدأ السلامي مسيرته كلاعب وسط بارز في التسعينيات، وشارك مع المنتخب المغربي في كأس العالم 1998. بعد اعتزاله اللعب، اتجه للتدريب عام 2005، وحقق إنجازات هامة:

- مدرب المنتخب الأردني: عُين في عام 2024، ويقود الفريق حالياً في منافسات قوية.

- لقب بطولة أفريقيا للمحليين: فاز باللقب مع المنتخب المغربي للمحليين.

- لقب الدوري المغربي: حقق اللقب مع نادي الرجاء الرياضي.

- أفضل مدرب: نال جائزة أفضل مدرب في الدوري المغربي 3 مرات.