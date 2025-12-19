اليمن.. 16 قتيلاً وجريحاً بانفجار عبوة ناسفة في تعز

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم طفل، وأُصيب 13 آخرون، بينهم طفلة وامرأتان، بانفجار عبوة ناسفة في شارع «جمال» وسط مدينة تعز، أمس. وقال مصدر محلي، إن الانفجار راح ضحيته 3 قتلى و13 جريحاً حالة بعضهم خطيرة.

وذكرت مصادر أمنية، أن الانفجار وقع في منطقة مكتظة بالسكان والمارة، بالتزامن مع عودة الأطفال من المدارس عقب انتهاء امتحانات منتصف العام، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين. وهرعت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفيات قريبة، بينما فتحت السلطات تحقيقاً للوقوف على ملابسات الانفجار.