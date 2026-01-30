ريم الهاشمي تترأس الدورة الرابعة للجنة المشتركة الإماراتية - الأوكرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأست معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي تاراس كاتشكا، نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأورو-أطلسي، أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وأوكرانيا، والتي عُقدت في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي.

وشهد الاجتماع مشاركة كبار المسؤولين وممثلي ما يقارب 30 جهة من القطاع الحكومي والخاص من الجانبين، ما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية، مثل التجارة والاستثمارات، والتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والزراعة والمياه، والصحة، والفضاء، والثقافة والرياضة وتمكين الشباب.

وخلال الاجتماع، أشارت معالي الهاشمي إلى أن اللجنة المشتركة منصة مهمة لاستعراض ما تحقق من تقدم منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1992، مؤكدة أن العلاقات الثنائية واصلت تطورها على أسس من الثقة المتبادلة، والحوار البنّاء، وتلاقي الأهداف التنموية.

وأعربت معاليها عن ثقتها بأن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» حيز التنفيذ سيسهم في توسيع الروابط التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.

ودعت معاليها مجتمع الأعمال في دولة الإمارات إلى استكشاف فرص التعاون في الأسواق الأوكرانية، لا سيما في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، والإنشاءات، والطاقة التقليدية والمتجددة.

وجاء انعقاد اللجنة المشتركة في ظل الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الإماراتية - الأوكرانية، حيث يسعى الجانبان إلى توسيع مجالات التعاون وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في خلق شراكات عابرة للقارات وتعزيز الازدهار العالمي.

وأكدت دولة الإمارات التزامها المستمر بدعم جهود التعافي الاقتصادي في أوكرانيا، من خلال تعزيز العمل في القطاعات التنموية ذات الأولوية، وتشجيع النمو القائم على الاستثمار، والمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، إلى جانب الأنشطة ذات الصلة بالعمل الإنساني.

ورحبت معالي الهاشمي باستضافة دولة الإمارات الأسبوع الماضي المشاورات الثلاثية التي جمعت كلاً من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي لمناقشة الصراع القائم في أوكرانيا، مما يجسد ثقة المجتمع الدولي بدور الدولة الرائد ونهجها الثابت في دعم السلام، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لشعبي البلدين وشعوب المنطقة كافّة، مثمنة الجهود التي بذلها فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تسهيل هذه المحادثات، وترسيخ الاستقرار، والدفع تجاه المسار السياسي.

وأشادت بدور دولة الإمارات في الوساطة، حيث إنها قد نجحت في إتمام 17 عملية وساطة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، تم بموجبها إطلاق 4,641 أسيرًا بين الجانبين، مما يعكس عُمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين، ويُجسد دورها كوسيط موثوق به في دعم الحلول الدبلوماسية والإنسانية.

وفي ختام الاجتماع، جرى التوقيع على محضر أعمال اللجنة المشتركة، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة المشاورات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

كما تم على هامش أعمال اللجنة، توقيع خطاب نوايا بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد والبيئة والزراعة في أوكرانيا للتعاون في مجال الأمن الغذائي.

ويهدف الخطاب إلى تبادل الخبرات والبيانات وأفضل الممارسات، إلى جانب تشجيع الشراكات التجارية والاستثمارات المشتركة في مجالات الزراعة وتصنيع وتوزيع المنتجات الزراعية، وذلك في إطار التوجه المشترك لتوسيع التعاون خلال المرحلة المقبلة.