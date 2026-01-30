ليفربول ضد نيوكاسل .. كل ما تريد معرفته عن موقعة السبت المشتعلة في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، غداً السبت 31 يناير 2026، نحو ملعب “سانت جيمس بارك” العريق، الذي سيكون مسرحاً لموقعة كروية كبرى تجمع بين نيوكاسل يونايتد “صاحب الأرض” وليفربول الإنجليزي، في واحدة من أهم مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز. هذه المباراة ليست مجرد صراع على ثلاث نقاط، بل هي اختبار حقيقي لمشروع “آرني سلوت” مع الريدز، وطموحات “الماكبايس” في تثبيت أقدامهم كقوة عظمى في الكرة الإنجليزية.

سياق المباراة: صراع المراكز الأولى

يدخل ليفربول اللقاء وهو في وضعية فنية مستقرة إلى حد كبير، حيث يتواجد في دائرة المنافسة المباشرة على الصدارة. الريدز، الذين استطاعوا التحول بمرونة من حقبة يورجن كلوب إلى حقبة سلوت، يدركون أن ملاعب الشمال الإنجليزي دائماً ما تكون “مقبرة” للطموحات إذا لم يتم التعامل معها بحذر.

أما نيوكاسل، فيعيش طفرة فنية كبرى، مستنداً إلى جماهير مرعبة لا تقبل بغير الفوز على ملعبها. الفريق الذي يقوده إيدي هاو يسعى لاستغلال الإرهاق الذي قد يصيب لاعبي ليفربول جراء المنافسات الأوروبية، من أجل القفز نحو المربع الذهبي وتأمين مقعد في دوري الأبطال للموسم المقبل.

توقيت المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

بتوقيت القاهرة: 7:30 مساءً.

بتوقيت مكة المكرمة: 8:30 مساءً.

بتوقيت الإمارات: 9:30 مساءً.

ستُنقل المباراة حصرياً عبر شبكة قنوات beIN SPORTS HD 1، بتعليق رياضي مميز، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة العالمية لتحليل أدق تفاصيل اللقاء.

القراءة الفنية: كيف سيلعب الفريقان؟

ليفربول: فلسفة “سلوت” والبحث عن الثغرات

يعتمد آرني سلوت على توازن دقيق بين الاستحواذ الإيجابي والتحولات السريعة. في هذه المباراة، سيعول ليفربول بشكل أساسي على:

العمق الهجومي: محمد صلاح، الذي يمر بفترة من النضج التكتيكي العالي، سيكون المفتاح لفك شفرات دفاع نيوكاسل الصلب.

تحركات داروين نونيز ولوتشو دياز: لإرباك قلبي دفاع نيوكاسل وسحبهم خارج منطقة الجزاء.

السيطرة على الوسط: الدور المنوط بأليكسيس ماك أليستر ورايان جرافينبيرش سيكون حاسماً في إفساد هجمات الماكبايس المرتدة.

نيوكاسل: الضغط العالي والكرات الثابتة

إيدي هاو يعلم أن ليفربول يعاني أحياناً تحت الضغط العالي المكثف. لذا، من المتوقع أن يبدأ نيوكاسل بضغط شرس في أول 15 دقيقة مدعوماً بضجيج “سانت جيمس بارك”.

ألكسندر إيساك: القناص السويدي يمثل التهديد الأكبر لدفاع الريدز بفضل تحركاته الذكية وإنهاءه المتقن.

برونو جيماريش: ضابط إيقاع الوسط الذي سيسعى لقطع خطوط الإمداد عن هجوم ليفربول.

أطراف الملعب: نيوكاسل سيعتمد على سرعات أليكسندر جوردون لاختراق جبهة أرنولد التي غالباً ما تترك مساحات خلفها أثناء التقدم الهجومي.

أزمة الإصابات والغيابات: من يضحك أخيراً؟

تلقى ليفربول أخباراً متباينة بشأن جاهزية لاعبيه، حيث تحوم الشكوك حول مشاركة إبراهيما كوناتي بصفة أساسية، مما قد يضطر سلوت للاعتماد على الشاب كوانساه بجانب فان دايك. في المقابل، يفتقد نيوكاسل لخدمات بعض عناصره الدفاعية للإصابة، لكنه يستعيد قوة ضاربة في خط الوسط بعودة المصابين مؤخراً.

التشكيل المتوقع لقمة السبت

ليفربول (4-3-3):

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، كوانساه، أندرو روبرتسون.

الوسط: جرافينبيرش، ماك أليستر، سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز.

نيوكاسل (4-3-3):

حراسة المرمى: نيك بوب.

الدفاع: تريبير، شار، بوتمان، دان بيرن.

الوسط: برونو جيماريش، جولينتون، لونجستاف.

الهجوم: أنتوني جوردون، هارفي بارنز، ألكسندر إيساك.

حقائق وأرقام قبل الموقعة

التفوق التاريخي: يمتلك ليفربول سجلاً تاريخياً قوياً ضد نيوكاسل في السنوات الأخيرة، لكن نيوكاسل تحول إلى “دابة سوداء” للكبار على ملعبه منذ انتقال ملكيته. عقدة الأرض: لم ينجح نيوكاسل في تحقيق الفوز على ليفربول في آخر 5 مواجهات بينهما في الدوري، وهو ما يسعى لكسره غداً. صراع الهدافين: المباراة تمثل صراعاً خاصاً بين محمد صلاح وألكسندر إيساك على صدارة ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم.

رؤية تحليلية ختامية

مباراة ليفربول ونيوكاسل غداً هي مواجهة بين “العراقة” و”الطموح الصاعد”. إذا استطاع ليفربول امتصاص حماس الجماهير في الشوط الأول، فإنه سيمتلك الأفضلية بفضل جودة دكة بدلاءه وخبرة لاعبيه في إنهاء المباريات الكبرى. أما نيوكاسل، ففرصته تكمن في التسجيل المبكر وفرض أسلوبه البدني العنيف في وسط الملعب.

بكل تأكيد، نحن أمام سهرة كروية ستحدد ملامح الصراع على لقب “البريميرليج” لهذا الموسم بشكل كبير.