اليابان | قهوة بنكهة الماضي: تجربة محلية في كافيه على ضفاف النهر في اليابان

تقع مدينة ساوارا في محافظة تشيبا، على بُعد نحو ساعتين شرق طوكيو، وقد ازدهرت بشكل لافت خلال عصر إيدو بوصفها مركزًا تجاريًا مزدهرًا على ضفاف القنوات المائية، ما أكسبها لقب “إيدو الصغيرة”. واليوم، لا تزال ساوارا تحتفظ بسحرها التاريخي، مستقطبة الزوار من العاصمة وخارجها للتجوّل بين مخازنها الخشبية القديمة وشوارعها التي تعكس ملامح الماضي. وفي قلب هذا المشهد التراثي، يبرز كافيه VMG، الواقع داخل منزل تاجر فخم مكوّن من طابقين، كمكانٍ دافئٍ ومفعم بالأجواء، يوفّر للزوّار فرصة مثالية للاستراحة والاستمتاع بتجربة تجمع بين الضيافة المعاصرة وروح التاريخ.

بين عبق التاريخ وروح الحاضر

ازدهرت مدينة ساوارا خلال عصر إيدو (1603–1868) كمركز للشحن النهري ومركز للتخمير الذي يحول الأرز من الحقول المجاورة إلى ساكي عالي الجودة، وصلصة الصويا، وغيرها. اليوم، كحي داخل مدينة كاتوري في محافظة تشيبا، لا تزال ساوارا تحتفظ بمناظر شوارع محفوظة بشكل جميل من ذلك الزمن.

أعجب بمنازل التجار ذات المخازن الجصية القوية والصفصاف المتمايل أثناء سيري على طول نهر أونو، حيث يبلل المطر الخفيف بعد الظهر الأحجار المرصوفة تحت قدمي. نحو مركز هذا الحي المعين كمنطقة حفظ تاريخية يقف جسر تشوكي القديم، وغير بعيد عنه أرى وجهتي المقصودة: منزل تاجر فخم ذو طابقين. بني قبل أكثر من 170 عامًا وهو الآن عقار ثقافي ملموس معين على مستوى المحافظة، يستمر هذا المبنى التاريخي في خدمة الزبائن – ككافيه.

عالم التجارة في عصر إيدو

بعد إعجابي بالحروف التي تكتب ”ناكامورايا شوتن“، الاسم السابق للمؤسسة، والتي لا تزال بارزة على الدرابزين حول الطابق الثاني، أدخل إلى الداخل. إلى يميني أرى مساحة مخصصة بوضوح للاستراحة والانتعاش. هذا هو كافيه VMG، الذي تديره شركة فاليو مانغمنت من أوساكا، والتي تجد استخدامات جديدة للمنازل القديمة مثل هذه. مساحة الكافيه متصلة بداخل المخزن إلى اليسار، حيث لا يزال ناكامورايا شوتن يبيع الزخارف والأغراض المتنوعة.



يتميّز مقهى الطابق الأول بسقوفٍ مرتفعة وأجواءٍ رحبة ومفتوحة، ما يمنح المكان إحساسًا بالاتساع والراحة. (© كاواغوتشي يوكو)

تُشكّل الأريكة المريحة في المقهى مساحة مثالية للتأمل في الجسر والشوارع المحيطة، من خلال الأبواب الزجاجية المطلة على الخارج. ومع الاستقرار والاسترخاء في المكان، يتسلل إحساس عميق بأنّ نحو 170 عامًا من التاريخ المتراكم يهمس للزائر ويحاوره بصمت.

ويعود تاريخ السقف والأعمدة إلى عام 1855، وهو العام الذي شُيِّد فيه المبنى الأصلي. ومن اللافت وجود أعمدة الزوايا الخماسية الشكل المصنوعة من خشب الزلكوفا، إذ يُقال إنّها قُطعت بعناية خاصة لتتلاءم مع الشكل غير المألوف لقطعة الأرض التي أُقيم عليها المبنى. ورغم أنّ استخدام أعمدة مربعة كان خيارًا ممكنًا، فإنّ إضافة وجه خامس لكل عمود تعكس مستوى عاليًا من المهارة والدقة، وتُبرز الحس الإبداعي للحرفيين الذين تولّوا تشييد هذا الصرح التاريخي.



لا تزال الأعمدة الخماسية الشكل تؤدي دورها في دعم المبنى حتى اليوم، شاهدةً على متانة البناء ودقة الحِرفة. (© كاواغوتشي يوكو)

على أحد الجدران، تنتصب خزنة ضخمة كانت شركة ناكامورايا شوتين تستخدمها حتى عقود قليلة مضت، في شاهدٍ إضافي يؤكد أن هذا المكان لم يكن مجرّد ديكورٍ مسرحي، بل مقرًا تجاريًا نابضًا بالحياة على مدى أكثر من قرن.

كما يضم المبنى درجًا تقليديًا بتصميمٍ صندوقي يصل بين الطابقين الأول والثاني، وكانت المساحة الواقعة أسفله تُستغل لأغراض التخزين. غير أنّ هذا الدرج يُعد اليوم شديد الانحدار وخطرًا على السلامة، لذا يُحظر استخدامه من قِبل الزوار. ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى الطابق الثاني متاحًا عبر درج آخر أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام.



خزانة خشبية على طراز عصر إيدو، تجمع بين درجٍ صندوقي وخزنةٍ شديدة المتانة. (© كاواغوتشي يوكو)

تذوّق ثقافة التخمير في ساوارا

اخترتُ الطبق الأبرز في قائمة المقهى، وهو مون بلان البطاطا الحلوة، الذي يُحضَّر داخل مقهى في إم غي باستخدام مكوّنات طازجة. وأمام ناظري، قام العاملون بتشكيل عجينة البطاطا الحلوة على هيئة خيوط طويلة ودقيقة، مستكملين إعداد الطبق خطوةً بخطوة في مشهدٍ يثير الحواس. ومع اكتمال التقديم، بلغ شغفي بتذوّق هذا الطبق ذروته.







مون بلان البطاطا الحلوة الطازجة والشهية، أحد أبرز أطباق مقهى في إم غي. (© كاواغوتشي يوكو)

تتسلل خيوط معجون البطاطا الحلوة التي لا تُحصى إلى الفم، فتغمره بحلاوة طبيعية ومتوازنة. وتضيف كلٌّ من الكريمة الناعمة وعجينة الفطيرة المقرمشة، المرافقتين للطبق، طبقاتٍ متباينة من القوام، لتتكامل النكهات في تجربة غنية تظل حاضرة في الذاكرة حتى آخر قضمة.

وتقدّم قائمة مقهى في إم غي مجموعة من الأطباق الفريدة، المستوحاة من نكهات لا يمكن تذوّقها إلا في ساوارا، ولا سيما تلك المعتمدة على المكوّنات المحلية التي تمنحها تقاليد التخمير العريقة في المنطقة عبقًا ونكهة مميّزين.

وخلال فصل الصيف، يحظى الثلج المجروش بشعبية خاصة بين الزوّار. ويُقدَّم هذا الطبق برفق، مغطّى بثلاثة أنواع من الصلصات المختارة، من بينها صلصة مصنوعة من التوت المخمَّر مع بتلات الورد، إلى جانب صلصة أمازاكي المُحضَّرة في أحد مصانع الجعة في ساوارا، ليشكّل بذلك متعة راقية تُناسب أجواء أشهر الصيف.

الطابق العلوي شاهد على الكارثة والتعافي

أرضية الطابق العلوي مفروشة بحصير التاتامي، ومؤثثة بأثاث مصمم خصيصًا. عند التدقيق، يتبين بوضوح أن الأعمدة والنوافذ مائلة. ففي عام 2011، ضرب زلزال شرق اليابان الكبير مدينة ساوارا بقوة تجاوزت 5 درجات على مقياس ريختر، مخلفًا دمارًا هائلًا. وسقطت بلاطات أسطح المباني على طول نهر أونو الذي يمر بجوار المقهى اليوم، وامتلأ النهر نفسه بالحصى والتراب.



تتميّز المساحة في الطابق العلوي بالاتساع والرحابة، فيما تعكس الأبواب والتجهيزات الأخرى، على الرغم من حداثة تصميمها، روح حقبة إيدو وتفاصيلها الجمالية. (© كاواغوتشي يوكو)

تعرّض مبنى ناكامورايا شوتين لخللٍ هيكلي في مرحلة سابقة، قبل أن يخضع لاحقًا لأعمال ترميم شاملة، شملت إضافة ألواح جديدة أسفل الأبواب المنزلقة في الطابق الأرضي. وخلال هذه الأعمال، استغل البنّاؤون الفرصة لتعزيز هيكل المبنى ورفع مستوى الأمان تحسّبًا لزلازل محتملة في المستقبل. ومع ذلك، لا تزال آثار الزلزال الأخير ماثلة للعيان، لتذكّر الزائر بقسوة الطبيعة إلى جانب صمود هذا المعلم التاريخي.



أُضيفت ألواح إضافية لإصلاح ميل الأبواب المنزلقة وضمان استمرار استخدامها. (© كاواغوتشي يوكو)

يرتبط المقهى ارتباطًا وثيقًا بتاريخ المنطقة وإرثها الاجتماعي. فقد ازدهرت ساوارا بوصفها حيًا تجاريًا يقوم على روح التكافل والحكم الذاتي بين سكانه، وهي قيم انعكست في تفاصيل الحياة اليومية آنذاك. ومن بين هذه التقاليد، كان الأهالي يحتفظون ببلاطٍ احتياطي لأسطح المنازل تحت حوافها، استعدادًا لمواجهة الحرائق المحتملة.

وعقب زلزال شرق اليابان الكبير، عادت هذه الروح الجماعية لتتجسّد من جديد، عبر حركة واسعة للحفاظ على التراث، حملت على عاتقها مهمة صون المباني التاريخية في ساوارا، وضمان انتقالها سليمة إلى الأجيال القادمة.

تحويل بلدة بأكملها إلى فندق

في عام 2015، افتتح فندق نيبونيا ساوارا ميرشانت تاون أبوابه، في خطوة شكّلت تحولًا لافتًا في تاريخ المنطقة. وجاء هذا المشروع، الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص، ليعيد صياغة الحي بأكمله بوصفه (فندقًا متعدد الاستخدامات)، وليكون ثمرةً لرغبة أهالي ساوارا في إحياء مدينتهم، إلى جانب الرؤية الإستراتيجية لشركة فاليو مانيغمنت.

وتكتسب هذه المبادرة بُعدًا إنسانيًا خاصًا، إذ إن رئيس شركة فاليو مانيغمنت كان قد عايش زلزال كوبي عام 1995، وشهد عن كثب فقدان مبانٍ تاريخية ثمينة إلى الأبد. وقد تركت تلك التجربة أثرًا عميقًا لديه، دفعه إلى السعي لإحياء التراث التاريخي لساوارا، والمساهمة في الحفاظ على ثقافتها المعمارية والاجتماعية، ونقلها حيّةً إلى الأجيال القادمة.



خضعت المباني التاريخية المنتشرة في أنحاء المدينة لأعمال تجديد شاملة، جرى على إثرها تحويلها إلى مرافق فندقية. (© كاواغوتشي يوكو)

شهد مشروع فندق نيبونيا ساوارا ميرشانت تاون، الذي امتد على مدار عدة سنوات، عملية إحياء تدريجية لمبانٍ تاريخية متناثرة في أنحاء المدينة، حيث جرى ترميمها واحدًا تلو الآخر وإعادة توظيفها لخدمة مرافق الفندق، بدءًا من مكتب الاستقبال وغرف النزلاء، وصولًا إلى مطعم الفندق. وبعد إتمام إجراءات تسجيل الوصول، يتجوّل النزلاء سيرًا على الأقدام داخل المدينة من اجل الوصول إلي المبنى الذي يضم غرف النزلاء، وكذلك إلى بقية المرافق، وقد يتوقفون في طريقهم عند متجر أو معلم يسترعي انتباههم. وأسهم هذا المفهوم، القائم على تحويل المدينة بأكملها إلى فضاء للإقامة، في إحداث انتعاش شامل أعاد الحيوية إلى ساوارا.

وفي هذا السياق، أُعيد افتتاح متجر ناكامورايا شوتين، الذي كان يُعدّ أحد أبرز معالم المدينة في الماضي، للمرة الأولى عام 2018 ليؤدي دور مكتب استقبال للفندق، قبل أن يُعاد توظيفه لاحقًا كمقهى. وبفضل موقعه المميّز، بات المكان نقطة انطلاق مثالية لاكتشاف ساوارا أو محطة مريحة للاستراحة خلال التجوّل في أرجائها.

تاريخ متجر ناكامورايا شوتين

يُعدّ المخزن المكوَّن من ثلاثة طوابق، والمكسوّ بجدران من الجص والمجاور للمقهى، تراثًا ثقافيًا ماديًا على مستوى المحافظة، شأنه في ذلك شأن مبنى المقهى نفسه، بما يحمله من قيم تاريخية ومعمارية راسخة.

وتوضح ناميكي كايوكو، زوجة ممثل الجيل الخامس من مالكي المتجر الذي لا يزال يعمل داخل المخزن، قائلة: ”كان المبنى الذي يضم المقهى حاليًا مصنعًا لإنتاج الملح خلال فترة إيدو. وفي عام 1874 اشترت العائلة هذا العقار وأسست فيه متجر ناكامورايا شوتين“.

وتضيف ناميكي: ”في الماضي، عاشت عائلة ناميكي وعملت في هذا المكان. لقد نشأ زوجي هنا، وعندما انتقلت للعيش فيه بعد زواجنا كنت صغيرة السن، ولم أكن أُدرك قيمته التاريخية، لذلك لم أكن سعيدة بالعيش في مكان عريق كهذا. أما اليوم، فأشعر بامتنان عميق لأجدادنا ولهذا المبنى الذي حافظ على وجوده عبر الزمن“.

في سنواته الأولى، كان متجر ناكامورايا شوتين يبيع الأدوات المنزلية واللوازم اليومية. ومنذ فترة ما بعد الحرب وحتى عام 2001، عمل المتجر تاجرَ جملة لمواد صناعة حصير التاتامي. وفي تسعينيات القرن الماضي، بدأت العائلة أيضًا ببيع الحُلي اليابانية ومنتجات الديكور الداخلي. أما اليوم، فتزدان رفوف المخزن بالحِرف اليدوية التقليدية القادمة من محافظة تشيبا، إلى جانب أعمال إبداعية لحرفيين محليين، من بينها قطع من صنع ناميكي نفسها.

وقد جرى تحويل الطابق الثالث من المخزن إلى متحف صغير مفتوح للجمهور مجانًا، يضم معروضات لافتة، من بينها دمى عيد الفتاة وعيد الطفل التي كانت تعود لرؤساء العائلة السابقين، ومعداد ضخم استُخدم خلال فترة عمل المبنى كتاجر جملة، فضلًا عن كنوز تاريخية أخرى عديدة. إنه معلم ثقافي لا ينبغي تفويته.



دمى يوم الفتاة ويوم الطفل، التي جرى توارثها من جيلٍ إلى جيل. (© كاواغوتشي يوكو)

من بين المعالم البارزة الأخرى القريبة من المقهى يبرز متحف إينو تاداتاكا، الذي يخلّد ذكرى أحد أشهر أبناء ساوارا. ويُعرف إينو بكونه واضع أول خريطة كاملة لليابان، بعدما جاب البلاد سيرًا على الأقدام، جامعًا بين العلم والمثابرة في إنجازٍ فريد من نوعه.

وخلال فترة إيدو، بلغت ساوارا ذروة ازدهارها، إذ كانت تعجّ بالناس والبضائع، حتى قيل إنها فاقت إيدو نفسها في مظاهر الثراء والفخامة. ومن هذا المنطلق، يسعى كلٌّ من مقهى في إم غي وفندق نيبونيا ساوارا ميرشانت تاون إلى صون هذا الإرث التاريخي والحفاظ على روح المدينة التي ميّزتها عبر العصور.

وأثناء جلوسي بجوار نافذة المقهى، توقّف المطر تدريجيًا، وبدأت زرقة المساء الشاحبة تلوح في الأفق. ومع مراقبة انعكاس الأضواء على البلاطات المبللة في الأسفل، دلّلت نفسي بفنجان قهوة إضافي. في مثل هذه اللحظات، يتجلّى مقهى في إم غي بوصفه المكان الأمثل للاستمتاع بالهدوء وتأمل المشهد. كما تتوافر حافلات سريعة ومباشرة تنطلق من محطة طوكيو، ما يجعل الوصول إلى ساوارا ميسرًا وسلسًا.



نهر أونو عند الغسق، في مشهدٍ يكسوه السكون والهدوء. (© كاواغوتشي يوكو)

مقهى VMG

العنوان: 1720 ساوارا 1، كاتوري، محافظة تشيبا

ساعات العمل: 11:00 صباحًا - 4:00 مساءً (حتى 4:30 مساءً أيام السبت والأحد والعطلات الرسمية)

مغلق: أيام الثلاثاء

الوصول: 12 دقيقة سيرًا على الأقدام من محطة جي أر ساوارا

الموقع الإلكتروني:

https://www.nipponia-sawara.jp/cafe (باللغة اليابانية)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: منظر خارجي لمقهى في ام غي. © كاواغوتشي يوكو.)