إدارة الأهلي ترصد مكافآت “استثنائية” للاعبين لحسم موقعة زنجبار

علمت مصادرنا الخاصة داخل بعثة النادي الأهلي في تنزانيا، أن لجنة التخطيط بالنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، قررت رصد مكافأة مالية ‘خاصة وضخمة’ للاعبي الفريق في حال العودة بالفوز على يانج أفريكانز غداً.

هذا القرار لم يأتِ فقط لأهمية الثلاث نقاط، بل كخطوة إدارية ذكية لفرض حالة من الانضباط وصرف أنظار اللاعبين عن ‘أزمة إمام عاشور’ التي هزت أرجاء البعثة في الساعات الماضية. الإدارة تسعى لإيصال رسالة واضحة للجميع: ‘من يلتزم ويحقق الانتصارات سيُقدّر مالياً ومعنوياً بشكل غير مسبوق’.

وفي سياق متصل، شوهد المدير الفني ‘ييس توروب’ وهو يعقد جلسات نفسية منفردة مع الثنائي ‘محمد علي بن رمضان’ و’محمد مجدي أفشة’، حيث أكد لهما أن مباراة الغد هي ‘بوابتهما الذهبية’ لحجز مكان أساسي دائم في تشكيل المارد الأحمر، خاصة في ظل الغياب الطويل المتوقع لإمام عاشور.”

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره يانج أفريكانز، غداً السبت 31 يناير 2026، على ملعب “أمان” بزنجبار، حيث سيخوض الشياطين الحُمر مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام مضيفهم، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.