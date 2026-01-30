انت الان تتابع خبر المالكي والقائم بالإعمال الأمريكي يناقشان رؤية الإطار لمسار الحكومة القادمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون هشام الركابي في تدوينة له على منصة (اكس) وتابعتها الخليج 365، أن "‏رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل القائم باعمال سفارة الولايات المتحدة لدى العراق جوشوا هاريس".واضاف الركابي أنه "تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما جرى مناقشة الحوارات الجارية بين القوى السياسية نحو تشكيل بقية الرئاسات، ورؤية الإطار التنسيقي لمسار الحكومة القادمة".