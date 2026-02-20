شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يتفقد أحوال السودانيين المحتاجين بمدينة جدة ويقوم بشراء مواد غذائية تعينهم على الصيام

حرص الشيخ السوداني, المعروف الأمين عمر الأمين, على تفقد أحوال السودانيين, بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية, التي يتواجد فيها هذه الأيام. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد نشرت صفحة الشيخ, على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو من زيارته لبعض السودانيين, بمدينة جدة. https://www.facebook.com/share/v/18FaaBrdsg/ وبعد علمه بإحتياجاتهم قام شيخ الأمين, بنفسه بشراء المواد الغذائية, للأسر وباشر على توصيلهم لهم في مساهمة منه على إعانتهم على الصيام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

