دول أوروبية تطالب بضمانات أمنية قوية لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة، اليوم الجمعة، إن أي اتفاق سلام ينهي الأزمة الأوكرانية ينبغي أن تصحبه ضمانات أمنية "صلبة" بالنسبة إلى كييف.

وأكد وزراء ومساعدو وزراء الدفاع في الدول المذكورة، في بيان مشترك إثر اجتماعهم في كراكوفيا بجنوب بولندا، إن "ضمان سيادة أوكرانيا وأمنها على المدى البعيد يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من (أي) اتفاق سلام، وأي تسوية يجب أن تقترن بضمانات أمنية صلبة لأوكرانيا".

وأضاف البيان أنه في هذا الصدد، فإن وجود "قوات مسلحة أوكرانية قوية يشكل الضمان الأمني الأول لأوكرانيا تعيش في سلام".

وشارك وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف في الاجتماع عبر الفيديو.

وفي كراكوفيا، ذكّرت الوزيرة الفرنسية كاثرين فوتران، في مؤتمر صحافي، بأن أمن القارة الأوروبية يبقى رهنا "بإرساء سلام دائم يستند إلى احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

بعد نحو أربعة أعوام من بدء الأزمة في أوكرانيا، عقدت هذا الأسبوع مباحثات ثلاثية جديدة بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، وصفتها موسكو وكييف انتهت من دون اختراق ملموس.

والدول الخمس، التي اجتمعت في كرافوكيا، أعضاء في "تحالف الراغبين" الأوروبي الداعم لكييف.

وتبدي بعض هذه الدول استعدادها للمشاركة في قوة متعددة الجنسية بعد سريان وقف لإطلاق النار.