اخبار العالم

دولة جديدة تعلن رفضها الانضمام إلى "مجلس السلام"

0 نشر
0 تبليغ

دولة جديدة تعلن رفضها الانضمام إلى "مجلس السلام"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت دولة نيوزيلندا، اليوم الجمعة، 30 يناير 2026، رفضها دعوة للمشاركة في "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتنضم إلى عدد محدود من الدول التي امتنعت عن الانضمام إلى المبادرة بصيغتها الحالية.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، في بيان رسمي، إن "نيوزيلندا لن تنضم إلى المجلس في شكله القائم، لكنها ستواصل متابعة التطورات ذات الصلة".

وأضاف أن "عدداً من الدول، ولا سيما من المنطقة، أبدت استعدادها للمساهمة في دور المجلس فيما يتعلق بقطاع غزة ، ولن تضيف نيوزيلندا قيمة ملموسة إلى هذه الجهود".

وأشار بيترز إلى أن دولاً عدة أبدت تحفظاتها على المبادرة، غير أن قلة فقط أعلنت رفضها الصريح، من بينها فرنسا والنرويج وكرواتيا. ولفت إلى أن القرار اتُّخذ بالتنسيق مع رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ونائبه ديفيد سيمور.

المصدر : عرب 48

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا