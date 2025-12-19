مسؤول أوكراني كبير يجري مباحثات في الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى سيرغي كيسليتسيا النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني، اليوم الخميس، في بكين محادثات بشأن النزاع في بلاده مع دبلوماسي صيني.

والتقى كيسليتسيا ليو بن نائب وزير الخارجية الصيني.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان "جرى تبادل معمّق للآراء بشأن الوضح الحالي... وبشأن الجهود الدولية لتحقيق سلام مستقر ودائم".

وأضافت الوزارة أنّ المسؤولَين "أكدا أنّ الاحترام المتبادل لسيادة ووحدة أراضي بلدَيهما يشكّل أساس العلاقات بين أوكرانيا والصين".

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الصينية عن "إجراء تبادل لوجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية" ومناقشة التعاون الثنائي.

ودأبت بكين على الدعوة إلى مفاوضات سلام وإلى احترام وحدة أراضي كل الدول.

وأعلن كيسليتسيا أنّه التقى السفير الأميركي في بكين ديفيد بيردو.