المحكمة الأوروبية تصدر حكما بشأن طالبي اللجوء

ابوظبي - سيف اليزيد - قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بأنه لا يجوز للسلطات الإيطالية سحب كافة أشكال الدعم، ومن بين ذلك السكن والطعام، من طالب اللجوء لمجرد رفضه الانتقال إلى مركز استقبال آخر.

تتعلق القضية المعروضة على المحكمة، التي مقرها لوكسمبورج، برجل وابنه القاصر، كانا يقيمان في مركز لطالبي اللجوء بمدينة ميلانو في شمال إيطاليا.

وفقد الرجل كافة المزايا، ومن بينها السكن والطعام والملبس والدعم المالي، بعد رفضه الانتقال إلى مركز استقبال آخر. كما اتهم بالتأثير سلبا على سير العمل والأمن في المركز الذي كان يقيم فيه أصلا.

وأعربت محكمة إيطالية عن تحفظاتها بشأن قرار السلطات، وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية على أساس أنه قد ينتهك لوائح الاتحاد الأوروبي.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، الآن، بأن السحب الكامل للمزايا لا يمكن تبريره في هذه الحالة. ولكنها قضت أيضا بأن تصرف الرجل يمثل انتهاكا جسيما للقواعد، وأن هذا السلوك يمكن أن يخضع لعقوبة متناسبة.

ورأت المحكمة أنه في حين أن السحب الكامل لكل الدعم لم يكن متناسبا، فإن لإيطاليا الحق في فرض النقل على طالب اللجوء.