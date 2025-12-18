الريبل ينخفض 3% رغم انتعاش شهية المخاطرة بعد بيانات أمريكية

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات التضخم بالولايات المتحدة والتي كشفت عن تباطؤ في القراءة.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة قد شهد تباطؤاً إلى 2.7% على أساس سنوي خلال نوفمبر تشرين الثاني، على خلاف التوقعات التي رجحت زيادته إلى 3.1%.

ويعمل المستثمرون على تقييم تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حيث ذكر "كريستوفر والر" أمس أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال لديه مجال لخفض أسعار الفائدة وسط مخاوف من تباطؤ سوق العمل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.

الدولار الكندي

ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 21:04 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 0.7256.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 21:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6612.