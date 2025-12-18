اخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

دعت الأمم المتحدة إلى وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، محذرة من أنه يؤجج التوترات ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة.
جاء ذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو من مدينة القدس المحتلة، قدمها نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف.
وحذر الأكبروف من: أن «التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يؤجج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة».
وأوضح: أن «التوسع الاستيطاني الإسرائيلي هذا العام وصل إلى أعلى مستوياته منذ بدء رصد الأمم المتحدة عام 2017»، وحث تل أبيب على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

