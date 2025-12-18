بلدية دبي: الفرق تعمل على مدار الساعة لمعالجة آثار الحالة الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت بلدية دبي أنها تتابع الموقف عن كثب فيما يتعلق بتطورات الحالة الجوية التي تشهدها إمارة دبي ودولة الإمارات حالياً، وأن جميع الفرق تعمل على مدار الساعة لمعالجة آثار الأمطار، وذلك في ضوء الاستعدادات التي قامت بها البلدية والتدابير التي تبنتها للتعامل مع موسم الأمطار وتقلبات الحالة الجوية خلال العام الجاري.

وأوضحت بلدية دبي أن تلك الجهود تأتي ضمن منظومة عمل متكاملة ترتكز على رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز قدرات فرق الطوارئ، بما يضمن استمرارية الخدمات، مؤكدةً أن سلامة الأفراد والممتلكات تشكل أهمية قصوى، مع اتباع كافة التدابير اللازمة للحفاظ على انسيابية الحركة في مختلف مناطق الإمارة.

كذلك، أكدت البلدية أنها استكملت حزمة واسعة من الإجراءات الوقائية والفنية، شملت فحص وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في مختلف أنحاء دبي، إلى جانب استكمال أعمال مد خطوط ضخ مياه فوق الأرض بطول إجمالي بلغ 60 كيلومتراً، بما يعزز سرعة تصريف المياه في عدد من المواقع خلال فترات هطول الأمطار.

وضمن جهودها لرفع الطاقة الاستيعابية للشبكة، أنجزت بلدية دبي إنشاء 6 بحيرات مؤقتة في عدد من المناطق الحيوية، إضافة إلى بحيرات تجميعية بسعة إجمالية تصل إلى 600 ألف متر مكعب، بما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكات الرئيسة، واحتواء كميات المياه المتجمعة بكفاءة عالية. كما تم ربط خطوط الضخ مع 10 مصبات مائية رئيسة تشمل قناة دبي المائية، وخور دبي، والبحر، والنفق العميق، بما يضمن تصريفاً آمناً وسريعاً للمياه.

وفي إطار الاستعدادات التشغيلية، كثفت البلدية عمليات تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، والمصافي الداخلية، والخطوط الانحدارية، إلى جانب متابعة تنظيف أكثر من 84 ألف فتحة تصريف في مناطق التطوير العقاري، بالتنسيق مع المطورين العقاريين والمناطق الحرة، لضمان أعلى مستويات الجاهزية قبل وأثناء موسم الأمطار.

كما فعّلت بلدية دبي منظومة طوارئ متكاملة تعمل على مدار الساعة، تضم كوادر بشرية متخصصة عالية الكفاءة والخبرة، مدعومة بمعدات وآليات لوجستية متطورة تُعد من الأحدث عالمياً، للتعامل مع تجمعات المياه، والانسدادات الطارئة، والبلاغات الواردة من مختلف مناطق الإمارة، إضافة إلى التعاقد مع شركات من القطاع الخاص لدعم عمليات سحب ونقل المياه عند الحاجة.

في هذا السياق، قال المهندس عادل محمد المرزوقي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، ورئيس فريق تصريف مياه الأمطار في إمارة دبي «تعمل بلدية دبي وفق نهج متكامل في إدارة موسم الأمطار، يقوم على الاستعداد ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز القدرة التشغيلية لفرق الطوارئ. وقد شملت استعداداتنا هذا العام حلولاً هندسية وتشغيلية مرنة، من بينها إنشاء بحيرات مؤقتة وتجميعية، وتوسيع شبكات الضخ، وربطها بمصبات متعددة، بما يضمن التعامل مع مختلف السيناريوهات الجوية، من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع واستمرارية الحياة اليومية في الإمارة».

وأضاف المرزوقي «نؤكد على استمرار التنسيق المباشر مع الشركاء الحكوميين المعنيين بإدارة الطوارئ، بما يضمن تكامل الأدوار، وتسريع الاستجابة، واتخاذ القرارات الفورية وفق خطط مرنة تتكيف مع تطورات الحالة الجوية، كما نولي أهمية كبرى للتنسيق المؤسسي مع الشركاء الاستراتيجيين، والمطورين العقاريين، والجهات المعنية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتمارين ميدانية لمشرفي المواقع والفرق الفنية، بما يعزز سرعة الاستجابة، ودقة اتخاذ القرار، والقدرة على التعامل مع البلاغات الطارئة بكفاءة عالية».

وشملت جهود البلدية كذلك تنفيذ تمارين محاكاة وتدريبات ميدانية لفرق العمل، لتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع مختلف البلاغات المرتبطة بالحالة المطرية، ورفع كفاءة التواصل مع مراكز الاتصال.

ودعت بلدية دبي أفراد المجتمع إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وتوخّي الحيطة والحذر خلال فترات التقلبات الجوية، والإبلاغ الفوري عن أي تجمعات للمياه أو حالات طارئة عبر مركز اتصال بلدية دبي على الرقم 800900 أو من خلال تطبيق «واتساب»، مع ضرورة متابعة التنبيهات والنشرات الجوية الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة.