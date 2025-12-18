شكرا لبحثكم عن خبر منسقية انتقالي جامعة حضرموت تجتمع برؤوساء المنسقيات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حضرموت/ إعلام المنسقية عقد صباح اليوم رئيس منسقية انتقالي جامعة حضرموت الدكتور حسن صالح الغلام العمودي اجتماعًا برؤساء موظفي الجامعة وذلك بمقر المنسقية. وبدأ د. العمودي الاجتماع بالمباركة للإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية بوادي حضرموت والتأييد بضرورة ابقاءها بالوادي وعدم الانسحاب. وأشار إلى سرعة استجابة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس قاسم الزبيدي لمطالب شعب الجنوب في حقه باستعادة دولته المسلوبة وتطرق الاجتماع الى مناقشة القضايا التنظيمية وتنظيم العمل بهيئات المنسقيات وكذلك المشاركة في الاعتصام المفتوح. كما استمع الدكتور العمودي الى المشاكل والصعاب التي تواجهها المنسقيات والبحث عن حلول لها.

