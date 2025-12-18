شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تسخر من “ميسرة”: (البنات بحبوا الراجل السواق حتى لو ما عندو قروش وشكلك انت ما سواق عشان كدة كبرتها منك)

- 1/2
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لفتاة سودانية, تتحدث عن أزمة الشاب “ميسرة”, وطليقته “نهلة”, ببريطانيا.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفتاة سخرت من “ميسرة”, في حديثها الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
الفتاة قالت في حديثها لميسرة: (البنات بحبوا الراجل السواق حتى لو ما عندو قروش وشكلك انت ما سواق عشان كدة كبرتها منك).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
