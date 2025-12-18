حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (٢١٦) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب

نفذت شرطه محليه بحري الكبري حمله لضبط الوجود الأجنبي بناءاً علي خطه رئاسة شرطه ولايه الخرطوم تحت إشراف السيد مدير شرطه محليه بحري المكلف ومدير شرطة محلية شرق النيل ومعاونة رؤساء الأقسام والقياده الميدانيه لرئيس شعبه المباحث بمحلية بحري بمشاركة شرطة محليتي بحري وشرق النيل وشرطة العمليات وقوات الشرطه العسكريه و الإستخبارات والشرطة الأمنية .

وتشير متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم أن الحملة إستهدفت اختصاص قسم الحلفايه والدروشاب والصافيه وبحري شرق وبحري غرب وطيبه الاحامده والسليت ومناطق الحاج يوسف والشقله وحله كوكو والوادي الاخضر القادسية والمنشيه شرق والبركه ومدينه الهدي وتكللت الحمله بالنجاح وأسفرت عن توقيف (٢١٦) أجنبي ببحري الكبرى هذا وقف السيد مدير شرطه محليه بحري المكلف مدير شرطة محلية شرق علي الحمله ومن ثم إستلام الأجانب بواسطه دائرة الأجانب التي قامت بترحيلهم الي منطقه امدرمان تحت تأمين قوة الشرطه .

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

