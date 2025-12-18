رئيس مجلس السيادة الانتقالي يصل القاهرة

وصل السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

وكان في استقباله بمطار القاهرة الدولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ومن المتوقع أن يجري الرئيسان مباحثات مشتركة تتعلق بترقية وتطوير العلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ويرافق رئيس المجلس السيادي في زيارته لمصر كل من وكيل وزارة الخارجية السفير معاوية عثمان خالد ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

