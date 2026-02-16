تكنولوجيا: تيسلا تواصل العمل على دعم CarPlay… لكن هذا ما يؤخر الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شركة تيسلا العمل على إضافة دعم CarPlay إلى سياراتها، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن Bloomberg. ومع ذلك، واجهت الشركة بعض العقبات التقنية التي استدعت تدخل أبل لإجراء تعديلات برمجية معينة.

في البداية، كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن تيسلا تخطط لدمج CarPlay داخل واجهتها كنوافذ مدمجة ضمن النظام الأساسي للسيارة، على أن يتم إطلاق الميزة خلال أشهر قليلة.

لكن بحسب أحدث المعلومات، لا يزال المشروع قائمًا، مع استمرار التعاون بين تيسلا وأبل لإنهائه بالشكل المطلوب.

كشفت تيسلا أثناء الاختبارات عن مشكلات توافق بين خرائط أبل ومنصة الخرائط الخاصة بها، والتي تعتمد عليها في ميزات القيادة الذاتية. وتحديدًا، لم يكن توجيه الملاحة خطوة بخطوة من تطبيق خرائط تيسلا يتزامن بشكل صحيح مع خرائط أبل أثناء القيادة الذاتية، ما قد يؤدي إلى تجربة مربكة في حال تشغيل التطبيقين جنبًا إلى جنب.

وعلى إثر ذلك، طلبت تيسلا من أبل إجراء تعديلات هندسية على خرائطها لتحسين مستوى التوافق. وافقت أبل بالفعل ونفذت هذه التعديلات ضمن تحديث إصلاحي في iOS 26 وأحدث إصدار من CarPlay.

لكن برزت مشكلة أخرى؛ إذ جاء تبني iOS 26 أبطأ من الإصدارات السابقة. ونتيجة لذلك، رأت تيسلا أن عدد المستخدمين الذين حصلوا على التحديث الذي يتضمن إصلاحات CarPlay لم يكن كافيًا حتى نهاية العام الماضي.

ورغم إعلان أبل أن 74% من أجهزة آيفون الصادرة خلال السنوات الأربع الماضية تعمل بنظام iOS 26، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن جميعها حصلت على النسخة الفرعية التي تتضمن التحديثات الخاصة بالتوافق.

حتى الآن، لم تحدد تيسلا موعدًا رسميًا لإطلاق دعم CarPlay، ويبدو أنها تنتظر ارتفاع نسبة انتشار التحديثات لضمان تجربة مستقرة للمستخدمين. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن الميزة لا تزال قيد التطوير، وأن تأخرها يعود لأسباب تقنية وتنظيمية تتعلق بجاهزية النظامين.

