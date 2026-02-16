شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة القابضة تتوقع زيادة أصولها بقيمة 11.6 مليار ريال بعد إعادة تقييم استثمارها في xAI والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الأسواق الصينية مغلقة حتى 23 فبراير بمناسبة رأس السنة القمرية

•الأسواق الأمريكية مغلقة اليوم بمناسبة عيد الرؤساء



فقدت أسعار الذهب 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع ، وسط تداولات ضعيفة بسبب إغلاق أسواق رئيسية في الصين والولايات المتحدة ،وتحت ضغط سلبي بسبب صعود الدولار الأمريكي.



أدت بيانات قوية عن سوق العمل في الولايات المتحدة إلى انحسار احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس المقبل ،في انتظار الحصول على المزيد من الأدلة حول المسار المستقبلي هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.5% إلى (4,964.84$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (5,042.22$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (5,042.22$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 2.45% ، بعد صدور بيانات أقل من التوقعات عن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.



•وحقق المعدن الثمين"الذهب" الأسبوع المنقضي ارتفاع بنسبة 1.6% ، في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.



الأسواق العالمية

الأسواق الأمريكية مغلقة اليوم بمناسبة يوم الرؤساء، بينما أُغلقت الأسواق في الصين والعديد من الدول الآسيوية الأخرى بمناسبة رأس السنة القمرية حتى يوم 23 فبراير.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ،عاكساً صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



البيانات القوية الصادرة الأسبوع الماضي عن سوق العمل في الولايات المتحدة قلصت من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس المقبل.



الفائدة الأمريكية

•صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، يوم الجمعة، إن أسعار الفائدة قد تنخفض، لكنه أشار إلى أن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال مرتفعًا.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع مارس مستقر عند 90% ،و تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 10%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "يتداول الذهب ضمن نطاق سعري ضعيف حول 5,000 دولار للأونصة خلال أسبوع، مع انخفاض السيولة بسبب العطلات.



وقال"زين فاودا" المحلل في ماركت بالس التابعة لشركة اواندا: "أقترح خفض هدفي لسعر الذهب على المدى المتوسط من 5,500 دولار إلى نطاق يتراوح بين 5,100 و5,200 دولار في الوقت الحالي، لكن الوضع متقلب للغاية.



وأضاف فاودا: باعتبارها معدنًا أكثر حساسية للتقلبات الدورية، فإن أي مؤشر على قوة الاقتصاد يقلل من جاذبية الفضة كملاذ آمن مقارنة بالذهب، وتشير بيانات الوظائف القوية إلى انخفاض الحاجة الفورية إلى أصول الملاذ الآمن.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الجمعة بنحو 0.86 طن متري،ليرتفع الإجمالي إلى 1,077.04 طن متري ،مرتداً من إجمالي 1,076.18 طن متري"الذي يعد أدنى مستوى منذ 15 يناير الماضي".



نظرة فنية

