76 مليوناً و974 ألف درهم تعتمدها لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة لسداد مديونية141حالة

ابوظبي - سيف اليزيد - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 76 مليوناً و974 ألف درهم، لسداد مديونية 141 حالة من الحالات المعروضة عليها.

وأكد سعادة راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة (30) مبلغ 76 مليوناً و974 ألف درهم، لسداد مديونية 141 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين. وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة (30)، بلغ ملياراً و430 مليوناً و747 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2932 مستفيداً.

 

