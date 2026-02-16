ما الذي يدمّر المفاصل؟.. عادات يومية خاطئة| احذرها

حذّر الدكتور أندريه كوزنيتسوف، أخصائي العلاج الطبيعي، من عدد من العادات اليومية التي تؤثر سلبًا على صحة المفاصل، خاصة بعد سن الأربعين، مؤكدًا أن الوقاية المبكرة ونمط الحياة المتوازن يمثلان خط الدفاع الأول ضد مشكلات المفاصل المزمنة، وذلك وفقًا لصحيفة “إزفيستيا”.

الوزن الزائد.. العدو الأول للمفاصل

وأوضح كوزنيتسوف أن الوزن الزائد يظل العامل الأخطر على سلامة المفاصل، إذ إن كل كيلوغرام إضافي يزيد من الضغط الواقع على المفاصل، لا سيما مفاصل الساقين والركبتين، ما يسرّع من تآكل الغضاريف ويضاعف احتمالات الإصابة بالتهابات وآلام مزمنة.

الخمول لا يقل خطورة عن الإجهاد

وأشار إلى أن نمط الحياة الخامل والجلوس لفترات طويلة يشكلان خطرًا حقيقيًا، موضحًا أن المفاصل «تتغذى» أثناء الحركة، حيث يساعد النشاط البدني على تغذية الغضروف والحفاظ على مرونته. وفي المقابل، يؤدي غياب الحركة إلى تدهور الغضروف وضعف العضلات الداعمة للمفصل.

وفي الوقت نفسه، حذّر من الإفراط في ممارسة الرياضة دون اتباع التقنية الصحيحة، مؤكدًا أن الأحمال الزائدة أو الأداء الخاطئ للتمارين قد يتسببان في إصابات مباشرة للمفاصل، خاصة مع الضغوط اليومية المتكررة.

لا تتجاهل إشارات التحذير

وشدد الأخصائي على ضرورة عدم تجاهل الأعراض المبكرة مثل الألم المتكرر، أو طقطقة المفاصل، أو التيبس الصباحي، معتبرًا أنها مؤشرات تستدعي استشارة الطبيب لتقييم الحالة مبكرًا وتجنب تفاقم المشكلة.

كما لفت إلى أن النظام الغذائي غير المتوازن، ونقص شرب الماء، وارتداء أحذية غير مناسبة، جميعها عوامل تسهم في إضعاف صحة المفاصل على المدى الطويل.

أنشطة موصى بها للحفاظ على المفاصل

وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، أوصى كوزنيتسوف بممارسة نشاط بدني معتدل وغير مؤلم، مثل السباحة، والمشي النوردي، وركوب الدراجات، وتمارين Pilates، إلى جانب تمارين تقوية العضلات وتمارين المرونة التي تعزز استقرار المفاصل وتحميها من الإصابات.

كما شدد على أهمية التحكم في الوزن، وشرب كميات كافية من الماء، واتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، لدعم صحة الغضاريف والأنسجة المفصلية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على المفاصل لا يتطلب إجراءات معقدة، بل يعتمد بالأساس على نمط حياة صحي ومتوازن، يبدأ بالحركة وينتهي بالتغذية السليمة والمتابعة الطبية عند ظهور أي أعراض.

صدى البلد