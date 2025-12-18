شاهد بالصور.. عبد الرحيم دقلو يعرض نفسه لسخرية الجمهور بظهور مثير للشفقة ومعلقون: (يا حليل أيام القصور والصبغة وإن شاء الله تكون عرفت الخرطوم حقت أبو منو؟)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صور حديثة لقائد ثاني مليشيا الدعم السريع, عبد الرحيم دقلو, أثارت سخرية المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصور جاءت من الظهور الأخير لقائد ثاني المليشيا, بمنطقة هجليج, التي سيطرت عليها المليشا مؤخراً. دقلو, ظهر بشكل هزيل عرضه لسخرية الجمهور, حيث كتب أحد االمعلقين ساخراً: (يا حليل أيام القصور والحلاقة والصبغة) وكتب آخر: (إن شاء الله تكون عرفت الخرطوم حقت أبو منو؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

