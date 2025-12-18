هكذا يوبّخ ترامب أسلافه

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: لوحات جديدة في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهاجم أسلافه جو بايدن وباراك أوباما وجورج دبليو بوش باسلوبه المعهود.

يضم "ممشى المشاهير الرئاسي" في البيت الأبيض صورة أو لوحة لكل رئيس أميركي سابق، باستثناء السيد بايدن، الذي استُبدلت صورته بصورة لتوقيع آلي.

ومن بين اللوحات، التي يبدو أن السيد ترامب نفسه كتبها، لوحة لجو بايدن كُتب عليها: "كان جو بايدن النعسان، بلا منازع، أسوأ رئيس في تاريخ أميركا".

وادعى السيد ترامب مرارًا وتكرارًا أن السيد بايدن لم يكن يتمتع بالأهلية العقلية في نهاية ولايته الرئاسية، وأن موظفيه اتخذوا قرارات نيابةً عنه، مستخدمين توقيعًا آليًا دون علمه.

ويُعيد الجهاز إنتاج توقيع الشخص، مما يسمح له بتوقيع الوثائق مرارًا وتكرارًا دون الحاجة إلى التوقيع يدويًا في كل مرة.

وتُضيف اللوحة المُدينة اتهامًا باطلًا للسيد بايدن بالفوز في "أكثر انتخابات فسادًا على الإطلاق"، وتزعم أنه استخدم "القلم الآلي استخدامًا غير مسبوق".

وتشير لوحة أخرى إلى "باراك حسين أوباما" باعتباره "أحد أكثر الشخصيات السياسية إثارةً للجدل في التاريخ الأميركي".

وتقول اللوحة أسفل صورة بيل كلينتون: "في عام 2016، خسرت هيلاري كلينتون، زوجة الرئيس كلينتون، الرئاسة أمام الرئيس دونالد جيه ترامب!".

وسام توبيخ

حتى جورج دبليو بوش، وهو جمهوري أيضًا - وإن لم يكن من مؤيدي ترامب - مُنح وسامًا للتوبيخ، حيث تقول لوحته إن الرئيس السابق "أشعل حروبًا في أفغانستان والعراق، وكلاهما ما كان ينبغي أن يحدث".

ويُعدّ "ممشى المشاهير الرئاسي" إضافة حديثة إلى البيت الأبيض في عهد السيد ترامب، ويعرض صورًا على طول الممرات بين المكتب البيضاوي والحديقة الجنوبية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن اللوحات التذكارية تُجسّد إرث كل رئيس بأسلوب بليغ.

وأضافت: "بصفتي دارسة للتاريخ، أعلم أن العديد منها كُتب بخط يد الرئيس نفسه". ويُعدّ هذا التغيير الأخير في البيت الأبيض في عهد السيد ترامب، والذي شهد زيادة في استخدام اللمسات الذهبية والتجهيزات المُذهّبة التي تُحاكي الزخارف الموجودة في برج ترامب في نيويورك ومنتجع مارالاغو في فلوريدا.

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط:

https://news.sky.com/story/new-plaques-in-trumps-white-house-attack-joe-biden-barack-obama-and-george-w-bush-13485023