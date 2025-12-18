برنامج التحصين يستعرض نتائج دراسة أثر الحرب على البرنامج

استعرض برنامج التحصين الموسع بوزارة الصحة الاتحادية بقاعة الريح الطريفي بمدينة كسلا، عبر ورشة نتائج دراسة اثر الحرب على البرنامج.

وقال رئيس وحدة التقييم والمتابعة ناصر جبارة في تصريح صحفي الاربعاء ، إن الدراسة بالشراكة مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، في 4 ولايات، الخرطوم، الجزيرة وسنار، وكسلا، لافتاً إلى تأثر الولايات الثلاث الأولى بالحرب مباشرة، وكسلا بالنزوح الكبير، والتي شملت تقديم الخدمات، والمرافق الصحية خاصة تلك التي تقدم خدمات التحصين، بالإضافة إلى زيارات للأسر وقادة المجتمع وغيرها، والآن في مرحلة عرض النتائج .

منوهاً إلى ان التوصيات تصب في مصلحة الإصلاح في تقديم الخدمات وفي التخطيط للفترة القادمة، والاستفادة منها في التصدي والتحسب للطوارئ والكوارث لباقي الولايات وتلافي الأخطاء.

وأوضح جبارة، ان عرض النتائج وجد نقاشات مكثفة من المشاركين حضورياَ واسفيريا بما في ذلك من الشركاء من المنظمات، متوقعاً تعميم التوصيات .