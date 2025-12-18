- 1/2
- 2/2
استعرض برنامج التحصين الموسع بوزارة الصحة الاتحادية بقاعة الريح الطريفي بمدينة كسلا، عبر ورشة نتائج دراسة اثر الحرب على البرنامج.
وقال رئيس وحدة التقييم والمتابعة ناصر جبارة في تصريح صحفي الاربعاء ، إن الدراسة بالشراكة مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، في 4 ولايات، الخرطوم، الجزيرة وسنار، وكسلا، لافتاً إلى تأثر الولايات الثلاث الأولى بالحرب مباشرة، وكسلا بالنزوح الكبير، والتي شملت تقديم الخدمات، والمرافق الصحية خاصة تلك التي تقدم خدمات التحصين، بالإضافة إلى زيارات للأسر وقادة المجتمع وغيرها، والآن في مرحلة عرض النتائج .
منوهاً إلى ان التوصيات تصب في مصلحة الإصلاح في تقديم الخدمات وفي التخطيط للفترة القادمة، والاستفادة منها في التصدي والتحسب للطوارئ والكوارث لباقي الولايات وتلافي الأخطاء.
وأوضح جبارة، ان عرض النتائج وجد نقاشات مكثفة من المشاركين حضورياَ واسفيريا بما في ذلك من الشركاء من المنظمات، متوقعاً تعميم التوصيات .
وكشف عن اتجاه لوضع خطة استيراتيجية وتشغيلية، لتحديد الخطوات على المديين القريب والبعيد لتخطي اثر الحرب على البرنامج وعلى تقديم الخدمات حتى ينعم الأطفال والسودان بالخدمات وبالتالي خلو البلاد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم، والوصول إليها بسلاسة، شاكراً الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية وفريق الدراسة بقيادة بروفيسور الفاتح محمد مالك.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج التحصين يستعرض نتائج دراسة أثر الحرب على البرنامج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.