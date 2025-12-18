مارس المقبل بدء تنفيذ خطة إدارة الري بمشروع الجزيرة لإزالة الأطماء والحشائش وردم كسورات جسور القنوات

أعلن المهندس إبراهيم مصطفى علي محافظ مشروع الجزيرة عن الدفع بعدد (95) من آليات الحفر لإزالة الأطماء والحشائش بالمواجر والترع والقنوات بأقسام مشروع الجزيرة وذلك ضمن الخطة الإسعافية لمعالجة إختناقات الري وتوفير الإحتياجات المائية لمحاصيل العروة الشتويه. وأكد المحافظ في تصريح ل(سونا) الدفع بمزيد من الآليات خلال الأيام القادمه لمعالجه إختناقات الري على مستوى المشروع . من جانبه أعلن المهندس محمد عثمان العوض مدير إدارة الري بمشروع الجزيرة أن الخطة العامة لإدارته ستبدأ مطلع مارس المقبل لإزاله الأطماء والحشائش وردم كسورات جسور القنوات بصورة كليه وتركيب المنظمات المائيه ومواسير أبو عشرينات والتكسيه الحجريه في بعض القنوات إستعداداً للموسم الزراعي الجديد 2026م _ 2027م . وأعلن العوض أن (50) من آليات الحفر (جيب طويل) تعمل الآن في المواجر الرئيسيه و(45) من آليات الحفر (جيب قصير) تعمل في الترع والقنوات وتوفير 32.2 ألف جالون جازولين للآليات العاملة من جمله 70 ألف جالون جازولين . سونا

