تكنولوجيا: مطورو التطبيقات يطالبون الاتحاد الأوروبي بمواجهة رسوم أبل غير العادلة على متجر التطبيقات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثار حكم قضائي حديث في الولايات المتحدة موجة احتجاج بين مطوري التطبيقات في أوروبا، بعد أن ألزمت محكمة الدائرة التاسعة أبل بالتوقف عن فرض رسوم على المدفوعات التي تتم خارج متجر App Store.

ونتيجة لذلك، يطالب المطورون الأوروبيون بالحصول على المعاملة نفسها، داعين الاتحاد الأوروبي إلى التدخل، معتبرين أن الوضع الحالي يمنح مطوري الولايات المتحدة أفضلية غير عادلة.

ويتعارض هذا الواقع، بحسب المطورين، مع القوانين الأوروبية، إذ تُصنّف أبل كـ “حارس بوابة”، ما يُلزمها بالسماح للمطورين بتحصيل المدفوعات خارج متجر التطبيقات دون فرض أي رسوم. إلا أن ما طبقته أبل فعليًا جاء مختلفًا عمّا هو متوقع.

فبعد تغريمها 500 مليون يورو، أعلنت الشركة عن نظام جديد من مستويين لرسوم خدمات متجر التطبيقات، يتضمن عمولة بنسبة 5% أو أكثر على المدفوعات التي تتم خارج المتجر، بعدما كانت تمنع سابقًا حتى الإشارة إلى هذا الخيار داخل التطبيقات. وعلى النقيض من ذلك، لم يعد مسموحًا لأبل بفرض أي عمولة من هذا النوع في الولايات المتحدة عقب الحكم القضائي الأخير.

وفي هذا السياق، تشكّل تحالف Coalition for App Fairness، والذي يضم شركات بارزة مثل Epic وSpotify، وهي شركات خاضت نزاعات قانونية سابقة مع أبل بشأن سياساتها داخل متجر التطبيقات.

ويرى المستشار القانوني للسياسات العالمية في التحالف، جين بوروس، أن الوضع الحالي يضر بالشركات الأوروبية والمستهلكين على حد سواء، موضحًا أن المطورين الأوروبيين مجبرون إما على تحمّل التكاليف الإضافية أو نقلها إلى المستخدم النهائي.

وإلى جانب ذلك، يعرب المطورون في أوروبا عن قلقهم من تغييرات سياسية جديدة أعلنت أبل نيتها تطبيقها في عام 2026، دون الكشف عن تفاصيلها حتى الآن، رغم اقتراب موعد دخولها حيز التنفيذ، ما يدفعهم إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بمزيد من الشفافية والتدخل التنظيمي.

المصدر