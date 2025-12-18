تكنولوجيا: أبل تطلق أول نسخ تجريبية عامة من iOS 26.3 وiPadOS 26.3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أبل أولى النسخ التجريبية العامة من iOS 26.3 وiPadOS 26.3، وذلك بعد يوم واحد فقط من إتاحة التحديثات نفسها للمطورين. ويأتي هذا الإصدار ليمنح مستخدمي برنامج النسخ التجريبية فرصة تجربة المزايا الجديدة قبل الإطلاق الرسمي.

ويقدّم تحديث iOS 26.3 طريقة أسهل لنقل البيانات إلى أجهزة اندرويد عند الانتقال من آيفون، وهي ميزة تعمل جوجل أيضًا على دعمها من جانب نظام اندرويد، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية التحويل بين المنصتين.

وفي الاتحاد الأوروبي، يضيف التحديث ميزة جديدة تحت اسم Notification Forwarding، والتي تسمح بإعادة توجيه الإشعارات من آيفون إلى الأجهزة القابلة للارتداء التابعة لجهات خارجية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، لضمان وصول الإشعارات إلى الساعات الذكية غير التابعة لأبل. ومع ذلك، لا تتيح الصيغة الحالية للميزة ظهور الإشعارات على ساعة Apple Watch عند تفعيل إعادة التوجيه.

وعلى صعيد التخصيص، تضيف أبل خلفيات طقس جديدة ضمن قسم مستقل يحمل اسم Weather داخل معرض الخلفيات، وذلك بعد فصل القسم السابق الذي كان يجمع بين الطقس والفلك إلى قسمين منفصلين هما Weather وAstronomy.

المصدر