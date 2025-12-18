تكنولوجيا: جوجل تطلق Gemini 3 Flash الأسرع وتتيحه داخل تطبيق Gemini وبحث جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل اليوم عن Gemini 3 Flash، وذلك بعد شهر واحد فقط من تقديم Gemini 3 Pro، حيث يأتي الإصدار الجديد باعتباره النموذج الأسرع، والمصمم من الأساس لتقديم استجابات فورية. ووفقًا لجوجل، يشعر المستخدم بأن سرعة Gemini 3 Flash قريبة جدًا من سرعة البحث التقليدي في جوجل لمعظم الأوامر.

وأصبح Gemini 3 Flash الآن النموذج الافتراضي داخل تطبيق Gemini، حيث يعمل تلقائيًا عند اختيار وضعي Fast أو Thinking.

في المقابل، يظل Gemini 3 Pro متاحًا عند اختيار وضع Pro، وتؤكد جوجل أنه ما زال الخيار الأفضل للمهام المتقدمة مثل العمليات الحسابية المعقدة والبرمجة، بينما يكفي Flash لتلبية معظم الاستخدامات الأخرى.

ومن ناحية الأداء، لا يقتصر تفوق Gemini 3 Flash على السرعة فقط، بل يُظهر تحسنًا ملحوظًا في اختبارات الأداء مقارنة بالإصدار السابق Gemini 2.5 Flash. وتشير جوجل إلى أن النموذج الجديد يقترب من أداء GPT-5.2 في بعض الاختبارات، بل ويتفوق أحيانًا على Gemini 2.5 Pro، مع الاحتفاظ بفارق كبير في سرعة الاستجابة.

وبالتوازي مع ذلك، اعتمدت جوجل Gemini 3 Flash كنموذج افتراضي لوضع الذكاء الاصطناعي AI Mode داخل بحث جوجل على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، بات AI Mode أكثر قدرة على فهم احتياجات المستخدم، والتعامل مع الأسئلة المركبة، وتقديم إجابات منظمة تراعي القيود المختلفة التي يحددها المستخدم.

وفي الولايات المتحدة فقط، أضافت جوجل دعم Gemini 3 Pro داخل البحث، حيث يمكن تفعيله عبر خيار Thinking with 3 Pro، ليقدم مساعدة أعمق للأسئلة المعقدة، بما في ذلك عروض مرئية ديناميكية وأدوات تفاعلية ومحاكاة.

كما أصبح Nano Banana 3 Pro متاحًا أيضًا ضمن البحث في الولايات المتحدة، من خلال نفس القائمة، مع اختيار Create Images Pro لإنشاء الصور.

ورغم الإمكانيات الواسعة، تبدو تعدد الخيارات الحالية معقدة إلى حد ما، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول حاجة جوجل إلى تبسيط تجربة الاستخدام مستقبلًا.

