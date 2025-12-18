تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z TriFold ينفد مجددًا في كوريا بسبب مخزون محدود للغاية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تلجأ بعض الشركات إلى تقليل المعروض من منتجاتها الجديدة بهدف صناعة حالة من الزخم الإعلامي، ويبدو أن سامسونج تتبع هذا الأسلوب حاليًا في كوريا مع هاتف Galaxy Z TriFold.

فبعد أن نفدت الدفعة الأولى خلال دقائق قليلة من بدء البيع قبل أيام، عادت الشركة لتطرح كمية جديدة هذا الأسبوع، لكنها نفدت بدورها خلال دقيقتين فقط.

ورغم سرعة نفاد الكميات، تشير التقارير إلى أن المخزون كان محدودًا للغاية منذ البداية. إذ بلغ عدد الوحدات التي بيعت في المرة الأولى نحو 1,000 جهاز فقط، بينما وصل إجمالي ما تم طرحه حتى الآن، بما في ذلك الدفعة الثانية، إلى حوالي 3,000 وحدة.

وفي بلد يتجاوز عدد سكانه 50 مليون نسمة، يُعد هذا الرقم ضئيلًا للغاية، ما يطرح تساؤلات حول استراتيجية سامسونج. وكان بإمكان الشركة الانتظار حتى إنتاج كميات أكبر قبل طرح الهاتف، أو المضي قدمًا في البيع بكميات محدودة تضمن نفاده السريع وتوليد عناوين إعلامية توحي بإقبال هائل. ومن الواضح أي خيار اختارته سامسونج.

ومن المنتظر أن يصل Galaxy Z TriFold خلال الأسابيع المقبلة إلى أسواق أخرى، من بينها الولايات المتحدة والإمارات وسنغافورة والصين وتايوان. ومع هذه السياسة في إدارة المخزون، قد لا يكون مفاجئًا أن نشهد سيناريو نفاد الكمية ذاته في تلك الأسواق أيضًا.

المصدر