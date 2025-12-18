قد تكون على جهازك الآن! 12 تطبيقًا في ويندوز ينصح بحذفها فورًا لتسريع الجهاز

يعاني كثير من مستخدمي ويندوز من بطء النظام وكثرة البرامج المثبتة مسبقًا، وهي المشكلة المعروفة باسم Bloatware. هذه التطبيقات لا تكتفي فقط باستهلاك موارد الجهاز، بل تعمل أحيانًا في الخلفية، وتطيل وقت الإقلاع، بل وترسل بيانات استخدام دون علم المستخدم.

بحسب خبراء التقنية، هناك مجموعة من تطبيقات ويندوز الشائعة التي يمكن حذفها بأمان، دون التأثير على استقرار النظام، بل وتحسين الأداء بشكل ملحوظ.

1- Microsoft Solitaire Collection

رغم أنها مجموعة ألعاب كلاسيكية، إلا أنها مليئة بالإعلانات، وبعض الميزات الأساسية مثل وضع ملء الشاشة تتطلب اشتراكًا مدفوعًا. يمكن استبدالها بألعاب مجانية أقل إزعاجًا.

2- Microsoft News و Weather

هذه التطبيقات مجرد واجهات ويب لخدمة MSN، وتعمل بمحرك متصفح في الخلفية، مما يستهلك موارد الجهاز دون فائدة حقيقية، خصوصًا مع وجودها بالفعل في شريط المهام.

3- Outlook (الإصدار الجديد)

الإصدار الجديد من Outlook مبني كتطبيق ويب، ويستهلك ذاكرة أكبر من تطبيق البريد القديم، إضافة إلى وجود إعلانات تظهر على شكل رسائل بريد.

4- Microsoft 365 Copilot

إذا لم تكن مشتركًا في Microsoft 365، فالتطبيق محدود الفائدة، ويعمل غالبًا كاختصار لمواقع الويب، بل ويُفعّل أحيانًا مع بدء تشغيل النظام.

5- Xbox App و Game Bar

مفيدة فقط للاعبين. أما لغير ذلك، فهي تستهلك موارد النظام وتعمل في الخلفية. يُنصح بإزالة Xbox App وتعطيل Game Bar من الإعدادات.

6- Media Player

مشغل الوسائط المدمج يفتقر لدعم كثير من الصيغ الحديثة. بدائل مجانية مثل VLC تقدم تجربة أفضل ودعمًا أوسع.

7- برامج الحماية من طرف ثالث (Norton / McAfee)

غالبًا ما تكون مزعجة بالإعلانات والنوافذ المنبثقة. في معظم الحالات، Microsoft Defender المدمج في ويندوز كافٍ تمامًا.

8- Microsoft Clipchamp

محرر فيديو بسيط، لكنه محدود في النسخة المجانية ويعرض إعلانات. إن لم تكن تعدل الفيديوهات باستمرار، فوجوده غير ضروري.

9- Microsoft To Do

تطبيق مهام أساسي جدًا مقارنة ببدائل أكثر تطورًا مثل Todoist أو TickTick.

10- Movies & TV

لم يعد التطبيق يسمح بشراء محتوى جديد، ويقتصر دوره على تشغيل المحتوى القديم فقط، ما يجعله غير مفيد لمعظم المستخدمين.

11- Maps

تطبيق قديم توقفت مايكروسوفت عن دعمه رسميًا، ولا يقدم أي فائدة حقيقية مقارنة بخرائط Google.

12- Sound Recorder

مسجل صوت بسيط جدًا بدون ميزات متقدمة مثل تحويل الكلام إلى نص، ويمكن الاستغناء عنه بسهولة.