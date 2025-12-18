اخبار الخليج / اخبار الإمارات

شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى تجنب دخول الأودية أثناء الأمطار

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الإلتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية ومتابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه واتباع إرشادات وتعليمات الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الجميع .
وحثت مستخدمي الطرق على خفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وأكدت على خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق مشددةً على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق .

 

