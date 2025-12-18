OnePlus 15R: بطارية لا تُضاهى وسعر يثير الجدل

تتفوق بطارية OnePlus 15R على العديد من الهواتف الفئة المتوسطة، حيث توفر ما يصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام المتواصل قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. ومع ذلك، يظل السعر البالغ 699 دولارًا نقطة ارتكاز للنقاش.

تُصنَّف سلسلة R من OnePlus كنسخة مبسطة وأقل تكلفة من الفئة الرائدة، وفي حالة 15R يظل ذلك صحيحًا من حيث المعالج – Snapdragon 8 Gen 5 – والأداء العام. إلا أن الفارق يظهر في الكاميرا، التي تفتقر إلى العدسة التليفوتوغرافية وتقدم جودة متوسطة في الإضاءة المنخفضة.

أداء البطارية

سعة البطارية 7400 mAh تُتيح لك أن تقضي ما يصل إلى ثلاثة أيام قبل أن ينخفض مستوى الشحن إلى أقل من 20 %. حتى مع تشغيل الشاشة الدائمة، يبقى الاستهلاك ملائمًا. إذا قمت بتمكين وضع توفير الطاقة، قد تصل إلى أسبوع كامل من الاستخدام بشحنة واحدة.

الكاميرا والميزات الأخرى

الكاميرا الرئيسية 50 MP مع عدسة f/1.8 تعطي صورًا جيدة في الإضاءة الجيدة، ولكنها تعاني من التشبع الزائد والتشويش في الإضاءة المُختلطة أو المنخفضة. العدسة الفائقة 8 MP تفتقر إلى التفاصيل مقارنةً بنموذجها في OnePlus 15.

لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي، بينما يتيح شحنًا سلكيًا بقدرة 55 W. قد يكون هذا القبول مقبولًا إذا كنت لا تحتاج إلى شحن كل يومين، لكنّ ذلك يبقى عيبًا واضحًا بالمقارنة مع منافسيه مثل Pixel 9A الذي يضيف شحنًا لاسلكيًا وكاميرا أكثر موثوقية بسعر أقل.

النتيجة: 7/10 إيجابيات: عمر بطارية متعدد الأيام، أداء عالي

سلبيات: كاميرا متوسطة، سعر مرتفع نسبيًا، لا شحن لاسلكي مكان الشراء

باختصار، إذا كنت تبحث عن هاتف بسعة بطارية هائلة وتستطيع التنازل عن الخصائص الفوتوغرافية والشحن اللاسلكي، فإن OnePlus 15R قد يكون خيارًا مناسبًا. وإلا، قد تجد قيمة أكبر في هواتف أخرى بسعر أقرب إلى 500 دولار.